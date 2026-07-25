Convenção do PL para lançar Flávio Bolsonaro — Foto: Reprodução/Youtube/PL

O Partido Liberal (PL) oficializou neste sábado (25), em São Paulo, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à Presidência da República em uma convenção marcada pelo uso de inteligência artificial para reproduzir a imagem e a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro e por um discurso em tom de confronto contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são g1.

Em sua primeira fala como candidato oficial do partido, Flávio afirmou que pretende dar continuidade ao legado político do pai, classificou Jair Bolsonaro como “o maior líder da direita que esse país já teve” e prometeu “libertar o Brasil desse cativeiro”. O senador também fez críticas ao STF, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, e disse que a eleição de 2026 representará uma disputa entre a liberdade e a concentração de poder.

Um dos momentos que mais chamou atenção durante a convenção foi a exibição de um vídeo produzido com inteligência artificial simulando um pronunciamento de Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Na gravação, o ex-presidente afirma estar “preso e calado por uma decisão arbitrária”, pede que seus apoiadores recebam Flávio “de braços abertos” e diz que nenhuma prisão será capaz de interromper o movimento político iniciado por ele.

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Em outro momento de emoção, Flávio declarou que espera receber do pai a faixa presidencial em janeiro de 2027, caso seja eleito.

Além dos ataques ao governo Lula e ao Supremo, o candidato apresentou algumas propostas que pretende defender durante a campanha, entre elas a redução de impostos, penas mais rígidas para criminosos, responsabilização de adolescentes autores de crimes graves, aumento das penas para agressores de mulheres e castração química para condenados por estupro de crianças.

A convenção também contou com manifestações de apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e do presidente da Argentina, Javier Milei. Michelle gravou um vídeo desejando sucesso à candidatura do enteado, enquanto Milei participou presencialmente do evento, fez críticas ao socialismo e afirmou que Flávio é “a pessoa que hoje pode parar Lula”.

Apesar da oficialização da candidatura, o PL ainda não anunciou quem ocupará a vaga de vice na chapa. Segundo dirigentes do partido, a definição dependerá das negociações com possíveis aliados e deverá ocorrer até o prazo final estabelecido pela Justiça Eleitoral.

Conteúdo Original / Fonte: g1