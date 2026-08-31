Veja os números da 1ª pesquisa após o início do horário eleitoral

Petista Lidera Primeiro Turno Com 39% Ante 33% do Senador; Escritor Augusto Cury Cresce e Chega a 11% Das Intenções de Voto

Levantamento registrado no TSE ouviu 2.005 eleitores entre 28 e 30 de agosto/ Foto: Reprodução

A 12ª rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (31), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém a liderança no primeiro turno da corrida presidencial de 2026. O petista registra 39% das intenções de voto, contra 33% do senador Flávio Bolsonaro (PL). A vantagem de seis pontos percentuais coloca o atual presidente fora da margem de erro, que é de dois pontos para mais ou para menos.

A principal movimentação do levantamento ocorre na terceira colocação do primeiro turno. O escritor Augusto Cury (Avante) avançou de 2% para 11%, ultrapassando o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) no cenário estimulado.

A sondagem é a primeira publicada após o início do horário gratuito de propaganda eleitoral e indica estabilidade na comparação com o levantamento de 24 de agosto. Na ocasião, Lula somava 41% (oscilação negativa de dois pontos) e Flávio Bolsonaro tinha 37% (variação de um ponto para baixo).

O estudo testou ainda um segundo cenário de primeiro turno com a inclusão do empresário Pablo Marçal. O ex-candidato foi condenado pela Justiça Eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e cumpre sanção de inelegibilidade por oito anos.

Nas projeções para o segundo turno, o cenário aponta para igualdade estatística entre o atual presidente e os principais nomes da oposição.

Em um eventual confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, os candidatos aparecem empatados dentro da margem de erro: o petista registra 46% das intenções de voto, enquanto o senador do PL marca 45%. Os dois mantiveram os exatos patamares verificados na semana anterior.

A situação se repete na simulação entre Lula e Ronaldo Caiado. O presidente soma 45% das preferências, contra 44% do ex-governador goiano. Na comparação com o levantamento anterior, Lula oscilou um ponto para baixo (era 46%) e Caiado subiu dois pontos (tinha 42%).

O levantamento do instituto BTG/Nexus aferiu também outros dois cenários de segundo turno. Nos confrontos contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e contra Renan Santos (Missão), o presidente Lula aparece numericamente à frente.

A pesquisa BTG Pactual/Nexus ouviu 2.005 eleitores em todo o país entre os dias 28 e 30 de agosto. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08900/2026.