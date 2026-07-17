A Odisseia: por que poema de 3 mil anos voltou ao centro da cultura pop

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Com orçamento milionário e direção de Christopher Nolan, o clássico de Homero vira fenômeno de bilheteria e domina as redes sociais.

Dificilmente o poeta grego Homero imaginaria que sua obra-prima, escrita no século VIII a.C., seria o assunto mais comentado do TikTok quase três mil anos depois. O responsável por esse resgate histórico é o diretor Christopher Nolan, que estreou nesta quinta-feira (16/7) sua mais nova superprodução: A Odisseia.

Com um orçamento impressionante de US$ 250 milhões (cerca de R$ 1,27 bilhão), o longa-metragem já nasceu aclamado pela crítica e pelo público.

Os detalhes dos bastidores e do impacto cultural desse lançamento foram analisados pela jornalista Juliana Barbosa, do portal Metrópoles. Para dar vida à jornada mitológica, Nolan escalou um elenco de peso liderado por Matt Damon (Odisseu), Tom Holland (Telêmaco), Zendaya, Anne Hathaway (Penélope) e o rapper Travis Scott.

O segredo de Hollywood: O velho se torna novo

A aposta de Nolan em um texto clássico não é um caso isolado em 2026. Recentemente, a indústria do cinema colheu frutos parecidos com O Morro dos Ventos Uivantes, dirigido por Emerald Fennell, e com a versão de Frankenstein de Guillermo del Toro, que faturou três estatuetas no Oscar.

De acordo com Andre Deak, professor de cinema e audiovisual na ESPM-SP, essa tendência reflete uma busca por segurança financeira e histórias universalmente testadas. “Apostar em histórias que já deram certo é uma tática que tem funcionado bem há muito tempo, e A Odisseia é uma história que conquista públicos há três mil anos”, pontua o especialista.

Para os estudiosos, os dilemas enfrentados pelo rei de Ítaca em sua jornada de dez anos de volta para casa após a Guerra de Troia continuam extremamente atuais. “O retorno para casa, a astúcia para vencer os problemas, a perseverança e a fidelidade continuam ecoando na cultura pop por serem variáveis que todos os seres humanos experimentam”, explica Gustavo Melo Czekster, doutor em escrita criativa pela PUC-RS.

O fenômeno explicativo no TikTok

Além das telas dos cinemas, o épico ganhou uma sobrevida inédita nos smartphones. No TikTok e no Instagram, criadores de conteúdo transformaram a densa mitologia grega em vídeos curtos, dinâmicos e bem-humorados, explicando de forma didática quem foram figuras como o ciclope Polifemo, a feiticeira Circe e a ninfa Calipso.

Esse movimento ajudou a democratizar o acesso a uma obra antes vista como puramente erudita. “Ao tratarem da obra cinematográfica, é incontornável que falem também da obra literária. As pessoas acabam discutindo temas antes restritos aos leitores, o que democratiza o debate”, conclui Czekster.

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Perguntas frequentes sobre o filme A Odisseia

Quem interpreta Odisseu no filme de Christopher Nolan?

O protagonista Odisseu (também conhecido como Ulisses), o rei de Ítaca, é interpretado pelo ator Matt Damon. O elenco ainda conta com Tom Holland como seu filho, Telêmaco, e Anne Hathaway como sua esposa, Penélope.

Qual é a história original de A Odisseia?

Atribuída a Homero, a obra narra a perigosa viagem de dez anos de Odisseu para retornar ao seu lar após a queda de Troia, enfrentando a fúria de deuses e criaturas mitológicas no caminho.

Quanto custou a produção do filme A Odisseia?

O filme dirigido por Christopher Nolan teve um orçamento estimado em US$ 250 milhões (aproximadamente R$ 1,27 bilhão na cotação atual).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet