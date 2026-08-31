31/08/2026
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Ação contra Celso Portiolli e SBT por crueldade animal pode passar por perícia

Ministério Público de SP apoia laudo técnico em processo sobre uso de rã no Domingo Legal

Por Redação ContilNet
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Ação contra Celso Portiolli e SBT por crueldade animal pode passar por perícia
Reprodução/SBT

Ministério Público de SP defende laudo técnico para avaliar se participação de rã no Domingo Legal causou maus-tratos.

A ação civil pública que investiga alegações de maus-tratos contra um animal no programa Domingo Legal teve novos desdobramentos na Justiça.

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De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, o Ministério Público de São Paulo (MPSP) manifestou-se favorável à produção de prova pericial médico-veterinária.

“O MPSP observou que a controvérsia central possui natureza técnica e que as partes juntaram pareceres veterinários com conclusões divergentes quanto à ocorrência de maus-tratos”, destacou Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

O impasse técnico, a defesa e a posição do Ministério Público

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, as partes divergem sobre os próximos passos do processo:

  • A Origem da Ação: Entidades de proteção animal acusam o programa de submeter uma rã a estresse intenso, manuseio inadequado e exposição excessiva a luz e som durante uma dinâmica ao vivo.

  • Posição do SBT e de Portiolli: A defesa do apresentador e da emissora solicitou o julgamento imediato do caso, alegando que o processo já reúne provas suficientes para respaldar uma decisão.

  • Parecer do Promotor: O promotor Gustavo Albano Dias da Silva classificou depoimentos pessoais como “desnecessários” por haver registros em vídeo, mas recomendou a perícia técnica por um especialista de confiança da Justiça.

Por que Celso Portiolli e o SBT estão sendo processados por crueldade animal?

A ação civil pública alega que uma rã levada ao programa Domingo Legal foi submetida a estresse intenso, barulho, iluminação excessiva e manuseio inadequado.

O que determinou o Ministério Público sobre o processo contra o SBT?

O promotor do MPSP defendeu a realização de uma perícia médico-veterinária independente para avaliar as provas em vídeo e laudos anexados aos autos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
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