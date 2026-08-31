Luísa Sonza sobre amizade com Demi Lovato: “A gente sempre troca mensagem”

Cantora comentou a relação com a estrela pop e participação em shows no Brasil.

Reprodução/Instagram; Dia Dipasupil/Getty Images

Gaúcha se apresentou em festival em Brasília e comentou a parceria na faixa “Penhasco 2”.

A cantora Luísa Sonza comentou sobre o carinho e a proximidade que mantém com a estrela norte-americana Demi Lovato.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Yasmin Rajab para o portal METRÓPOLES, a declaração foi dada durante o festival Na Praia, em Brasília, na noite de sábado (29/8).

“Eu amo demais essa mulher. A gente sempre troca mensagem. Ela ama muito o Brasil e eu amo muito ela”, afirmou Luísa Sonza em entrevista gravada por Yasmin Rajab no METRÓPOLES.

Parceria mantida e a expectativa para setembro

Conforme detalhado pela cobertura de Yasmin Rajab no METRÓPOLES, a cantora manteve o mistério ao ser questionada sobre os próximos passos da dupla:

Conexão Mantida: As duas lançaram o hit “Penhasco 2” em 2023 e, desde então, conservam um contato frequente por mensagens.

Chegada de Demi ao Brasil: A estrela pop desembarca no país em setembro para cumprir agenda de apresentações nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Participação Surpresa?: Indagada sobre subir ao palco ao lado da norte-americana durante a turnê brasileira, Luísa brincou: “Ela vai vir para cá, vai ser lindo. Mas, enfim, quem sabe? Não sei”.

O que Luísa Sonza disse sobre sua amizade com Demi Lovato?

Luísa revelou que as duas mantêm um carinho enorme e trocam mensagens frequentemente desde a gravação do feat “Penhasco 2”.

Luísa Sonza vai cantar com Demi Lovato nos shows do Brasil em setembro?

Em entrevista, a cantora gaúcha fez mistério sobre subir ao palco com Demi nas apresentações de São Paulo e Rio de Janeiro, deixando a possibilidade em aberto.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet