: Anitta leva os "Ensaios da Anitta" para Lisboa pela primeira vez e revela sua estratégia

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Cantora estreia a turnê ‘Ensaios da Anitta’ em Portugal neste fim de semana e estuda expandir o projeto de Carnaval para outros países da Europa.

A cantora Anitta se prepara para cravar mais um marco histórico em sua trajetória no exterior. Neste sábado (18/7), a artista realiza a primeira edição internacional do aclamado projeto Ensaios da Anitta, levando o calor do Carnaval brasileiro diretamente para Lisboa, em Portugal.

As novidades sobre os bastidores dessa nova fase e a estratégia de mercado da cantora foram detalhadas pelos jornalistas Kaique Corrêa e Lucas Pasin, em coluna no portal Metrópoles.

Vivendo um período de forte visibilidade global em 2026 que já incluiu uma performance na final da Copa do Mundo e participação no lendário programa de TV americano Saturday Night Live, Anitta revelou qual é o seu principal critério hoje para aceitar novos contratos internacionais: “A possibilidade de um feito inédito na minha carreira”.

A conexão especial com o público português

A escolha da capital lusitana para abrir as portas da turnê carnavalesca fora das fronteiras brasileiras não foi por acaso. Segundo a cantora, a recepção calorosa do público local sempre foi um porto seguro para suas criações musicais.

“Minhas expectativas estão lá em cima. Carnaval é a minha época preferida do ano e é incrível poder levar essa energia agora para a Europa”, celebrou a artista.

“O público português sempre me entendeu e me abraçou. Já era hora dos meus fãs lusitanos viverem a experiência completa do meu Carnaval. Vai ser lindo.”

Criado originalmente em 2016 como um modesto bloco de rua focado no público do Rio de Janeiro, o evento cresceu a ponto de se transformar em uma das maiores marcas de entretenimento ao vivo do Brasil. Anitta confessou que não imaginava romper barreiras geográficas com o formato: “Nunca imaginei que iríamos tão longe. Levar a turnê para Lisboa, com toda a nossa estrutura e magnitude, é um sonho realizado.”

Próximo passo: Itália?

Diante do sucesso comercial da venda de ingressos em Portugal, os planos de expansão para outras regiões da Europa já começaram a sair do papel.

Questionada sobre a chance de desembarcar com o show na Itália — país onde a carioca coleciona parcerias de sucesso e forte base de fãs —, ela confirmou o interesse dos empresários. “Gente, seria incrível! O sucesso dos Ensaios em Lisboa já é um bom sinal pra gente. Quem sabe?”, finalizou.

Perguntas frequentes sobre a turnê internacional de Anitta

Onde e quando acontece o Ensaios da Anitta fora do Brasil?

A estreia internacional do show acontece neste sábado, dia 18 de julho de 2026, na cidade de Lisboa, em Portugal, marcando o início da exportação do projeto para o verão europeu.

Qual o critério atual de Anitta para fazer projetos no exterior?

Em entrevista, a cantora explicou que, diante de sua consolidação no mercado global, ela prioriza convites e projetos que apresentem a oportunidade de alcançar feitos inéditos em sua carreira.

Quais países podem receber a turnê da cantora após Portugal?

A equipe da cantora estuda levar o formato dos Ensaios da Anitta para outros mercados europeus receptivos à música brasileira, sendo a Itália um dos destinos m

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet