Atriz de Godzilla vs. Kong morre aos 18 anos em acidente de carro

Kaylee Hottle interpretou Jia na franquia de monstros do cinema

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Artista interpretou a personagem Jia no MonsterVerse; tragédia ocorreu no estado de Maryland, nos Estados Unidos.

A jovem atriz Kaylee Hottle, conhecida mundialmente por interpretar a personagem Jia no filme Godzilla vs. Kong, morreu aos 18 anos de idade após sofrer um acidente de carro nos Estados Unidos.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a confirmação da morte foi feita pelo pai da jovem, Joshua Hottle, ao veículo norte-americano TMZ. O acidente ocorreu no estado de Maryland, e a jovem não resistiu aos ferimentos, falecendo a caminho do hospital.

“A jovem sofreu um acidente de carro em Maryland e morreu a caminho do hospital. A dinâmica da tragédia ainda não foi detalhada pelas autoridades locais”, informou o relato do METRÓPOLES.

Carreira e destaque no MonsterVerse

Conforme publicado pelo METRÓPOLES, Kaylee Hottle nasceu em Atlanta, na Geórgia, em uma família de pessoas surdas. A artista começou sua trajetória profissional aos 9 anos de idade, alcançando projeção internacional na franquia de monstros da Warner Bros. e Legendary Entertainment.

Relembre os marcos da trajetória da jovem atriz:

Estreia de Impacto: Em Godzilla vs. Kong (2021), viveu Jia, uma garota órfã que estabelece uma ligação por meio da língua de sinais com o gigante King Kong.

Retorno ao Papel: Em 2024, a atriz reprisou o papel na sequência Godzilla x Kong: O Novo Império .

Representatividade: Sua atuação levou a Língua Americana de Sinais (ASL) para os grandes blockbusters do cinema mundial.

Qual personagem Kaylee Hottle interpretou em Godzilla vs. Kong?

Kaylee Hottle interpretou Jia, a jovem órfã da Ilha da Caveira que se comunicava com King Kong através da linguagem de sinais.

Qual foi a causa da morte de Kaylee Hottle?

A atriz faleceu a caminho do hospital após sofrer um acidente de carro no estado de Maryland, nos Estados Unidos.

Em quais outros filmes Kaylee Hottle atuou?

Além do filme original Godzilla vs. Kong (2021), a atriz reprisou o papel de Jia na sequência Godzilla x Kong: O Novo Império (2024).

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet