MC Paiva se declara para Soso Careca e ironiza críticas após reconciliação

Funkeiro exaltou a influenciadora Sophia Florence e rebateu críticas após reconciliação do casal.

Reprodução/TikTok

Funkeiro gravou vídeo no TikTok rebatendo comentários negativos sobre o retorno do namoro com a influenciadora Sophia Florence.

O cantor de funk MC Paiva voltou a usar as redes sociais para demonstrar apoio à companheira, a influenciadora digital Sophia Florence (Soso Careca), após o casal reatar o namoro recentemente.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, o funkeiro publicou um vídeo no TikTok rebatendo as opiniões negativas sobre a volta do relacionamento.

“Eu amo minha mulher, entendeu? Te amo, linda, gostosa, maravilhosa. E pros haters aí, ó. Tô nem aí para vocês”, declarou o artista no vídeo gravado para seus seguidores, segundo registro do METRÓPOLES.

Entenda o histórico recente da crise do casal

Conforme apurado pelo METRÓPOLES, a reconciliação ocorreu poucos dias após um breve rompimento público motivado por divergências entre o casal:

Motivo do Término: O cantor havia anunciado o fim do namoro após Soso ter participado de uma transmissão ao vivo com a influenciadora Malévola Alves — com quem o casal teve um desentendimento em abril.

Reconciliação Rápida: Quatro dias após o anúncio, os dois reataram e explicaram que o término ocorreu durante um momento de discussão acalorada.

Posicionamento de Soso: A influenciadora defendeu a escolha de perdoar o companheiro, afirmando que optaram pelo diálogo e que não entendia a onda de ataques por decidir seguir no relacionamento.

Por que MC Paiva e Soso Careca haviam terminado o namoro?

O término temporário ocorreu após uma discussão motivada pela participação de Soso em uma live com a influenciadora Malévola Alves.

Quanto tempo durou o término de MC Paiva e Soso Careca?

O casal ficou separado por apenas quatro dias antes de decidir resolver as divergências e reatar o relacionamento.

O que MC Paiva disse sobre as críticas do público?

Em vídeo no TikTok, o funkeiro se declarou para Soso Careca e afirmou que não se importa com os comentários dos “haters” sobre a decisão do casal.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet