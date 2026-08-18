Bisneto de Laura Cardoso diz que atriz morreu “do jeito que queria”

Fernando Faria destacou paz da atriz no velório em São Paulo.

Divulgação/TV Globo

Fernando Faria, responsável por administrar as redes sociais da artista, destacou que a veterana faleceu cercada pelo amor de familiares e amigos.

Durante o velório da atriz Laura Cardoso, realizado nesta terça-feira (18/8) no centro de São Paulo, seu bisneto Fernando Faria conversou com a imprensa sobre os últimos momentos da veterana. Ele ressaltou a serenidade da despedida da artista, que faleceu aos 98 anos por causas naturais.

De acordo com as informações apuradas pelas jornalistas Isabela Thurmann e Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a declaração do jovem comoveu fãs e amigos presentes.

“Laura descansou, em paz, feliz, do jeito que ela queria. Ao redor de pessoas que ela amava, de pessoas que ela sempre gostou e cultivou esse relacionamento. Nossa estrela se foi, mas o legado continua”, declarou Fernando Faria em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Legado familiar, cerimonial em SP e carreira histórica

Conforme detalhado pela cobertura de Isabela Thurmann e Juliana Barbosa no METRÓPOLES, a despedida reúne memórias de mais de sete décadas de arte:

Administração das Redes: Fernando Faria era muito próximo da bisavó e era o responsável por atualizar os perfis oficiais da artista com mensagens e fotos.

Herdeiros: Além do bisneto, Laura Cardoso deixa duas filhas, Fátima e Fernanda, além de netos e outros familiares.

Local da Despedida: A cerimônia fúnebre ocorre no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, entre 8h e 14h.

Trajetória Consagrada: Pioneira na TV desde 1950, seu último trabalho na televisão foi na novela A Dona do Pedaço (2019) e no cinema com o filme Dona Rosinha (2025).

Quem deu declarações sobre a morte de Laura Cardoso durante o velório?

Seu bisneto, Fernando Faria, conversou com a imprensa e relatou que a atriz faleceu em paz e cercada por pessoas amadas.

Onde ocorreu o velório da atriz Laura Cardoso nesta terça-feira?

O velório foi realizado no Funeral Home, localizado no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet