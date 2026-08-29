Cantora Neném e influenciadora anunciam fim do casamento após 14 anos

Ex-casal divulgou nota nas redes sociais informando término amigável; elas são mães de uma menina

Ex-casal comunicou decisão nas redes sociais e afirmou manter relação amigável pela filha/ Foto: Reprodução

A cantora Neném, integrante da dupla musical com a irmã Pepê, e a influenciadora digital Thaís Baptista anunciaram o fim do casamento neste sábado (29). As duas estavam juntas há 14 anos e tornaram o término público por meio de uma mensagem compartilhada em redes sociais.

De acordo com a declaração divulgada, o término ocorreu de maneira amigável, após conversas entre as duas sobre o futuro do relacionamento.

“Hoje venho compartilhar com vocês algo muito pessoal. Foram 14 anos de uma história que fez parte de quem somos. Foram anos de amor, aprendizados, conquistas, desafios e, acima de tudo, muito crescimento juntas. Mas a vida também muda, e nós mudamos com ela”, escreveu Thaís na publicação.

A influenciadora pontuou que a separação não apaga a trajetória construída pelo casal ao longo do período em que estiveram juntas. O ex-casal ressaltou a prioridade na criação da filha.

“Hoje, depois de muitas conversas e reflexões, entendemos que nossos caminhos precisam seguir direções diferentes. Nossa história não deixa de existir porque estamos escolhendo caminhos diferentes. Ela sempre terá seu lugar e será respeitada com carinho e gratidão”, diz o comunicado.

No texto, Thaís pediu compreensão do público e solicitou respeito à privacidade da família durante a transição. “Não existe necessidade de escolher lados, apontar culpados ou buscar explicações além do que estamos compartilhando. Vamos levar conosco momentos bons e risadas, e união, afinal temos o nosso bem mais precioso; nossa filha”, concluiu.