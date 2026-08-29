Pedroca adia vinda ao Acre e confirma nova data de evento

Com a nova programação, Pedroca está confirmada como uma das atrações da edição marcada para outubro

Com a nova programação, Pedroca está confirmada como uma das atrações da edição marcada para outubro/Foto: reprodução

A influenciadora Pedroca anunciou nas redes sociais que sua participação na Meca Brasil, em Rio Branco, foi transferida para o dia 18 de outubro. O evento, que estava previsto para ocorrer nesta sexta-feira (28), também teve a data alterada pela organização.

Em um vídeo publicado no Instagram, Pedroca explicou que não conseguiria viajar ao Acre na programação inicialmente prevista. Segundo ela, o curto período disponível entre a chegada e o retorno impediria que conhecesse melhor Rio Branco e aproveitasse a passagem pela região.

Após conversar com a produção da Meca Brasil, ficou definida a nova data para 18 de outubro. A presença de Pedroca também foi mantida na programação.

“Se eu fosse agora dia 27, eu já ia ter que voltar dia 29. Eu não ia conseguir conhecer o Rio Branco, eu não ia conseguir dar um close na cidade, meu amor. E eu tô querendo ir pra passar pelo menos uma semana porque eu quero aproveitar”, disse.

A influenciadora adiantou que pretende chegar à região alguns dias antes do evento. Além de conhecer Rio Branco, Pedroca afirmou que quer aproveitar a viagem para visitar Porto Velho, em Rondônia, cidade que ela relacionou ao surgimento do Noia Dance, ritmo do qual se declara fã.

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A organização da Meca Brasil também comunicou oficialmente a mudança e informou que a alteração foi necessária para realizar o evento de forma mais organizada. Com a nova programação, Pedroca está confirmada como uma das atrações da edição marcada para outubro.