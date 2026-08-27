Final do Rei e Rainha agita Festival da Farinha nesta quinta

A programação do 9º Festival da Farinha segue nesta quinta-feira, 27, no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho, com música, cultura, fé e valorização da produção rural.
No Palco Principal, a noite começa às 18h com o DJ Alemão e a final do concurso Rei e Rainha da Farinha. Às 20h, acontece a Noite de Bênçãos, aberta a todas as religiões. Também se apresentam Valdir Júnior e Theo Lins e Banda.
No Palco Alternativo, a programação terá Manoelzinho do Acre, Banda Club Social e Leilson França.
No Stand da Agricultura, às 20h, serão realizados os concursos da Maior Mandioca e da Mandioca Mais Pesada. Já no Espaço de Negócios do Café, haverá reunião do Ministério da Integração e palestra sobre os desafios e oportunidades na produção de café robusta.
O Festival segue até sábado, 29, com atrações musicais, concursos e atividades que valorizam a cultura e a produção de Cruzeiro do Sul.