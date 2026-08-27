Ex-BBB afirmou que influenciadores travam na televisão e ironizou fama nas redes.

Bambam detona Virginia e culpa influenciadora por fim de programa no SBT

O campeão do BBB 1 afirmou que a empresária não tinha postura de apresentadora para comandar atração no SBT e minimizou a relevância de seguidores na internet.

O ex-BBB Kleber Bambam voltou a movimentar as redes sociais ao fazer duras críticas à influenciadora Virginia Fonseca e à sua atuação na televisão.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, Bambam questionou a permanência do Sabadou com Virginia, no SBT, e alegou que influenciadores de internet enfrentam dificuldades de desenvoltura fora do celular.

“A Virginia é a ‘maior influenciadora do Brasil’ e não segurou o programa. Ela não tem um potencial de segurar um programa, não sabe nem se posicionar em uma câmera e ficava de fã dos convidados”, disparou Kleber Bambam em relato destacado por Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Diferença entre redes sociais e TV, encontro passado e carreira

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, o ex-BBB enumerou críticas à conduta de criadores de conteúdo nas emissoras:

Fama Digital x Televisão: Bambam declarou que, caso o Instagram acabasse, muitos influenciadores sumiriam por não possuírem apelo ou relevância com o público da TV aberta.

Postura de Apresentador: Segundo ele, Virginia apenas trazia artistas consagrados para gerar audiência própria, agindo como fã em vez de conduzir o ritmo das entrevistas.

Recordação de Encontro: O ex-BBB revelou que Virginia pediu uma foto com ele no início da carreira, durante gravações com o youtuber Pedro Rezende, afirmando que a empresária seria sua fã.

Defesa da Trajetória: Para reforçar seu ponto, Bambam citou seus trabalhos com Renato Aragão, Tom Cavalcante e Pânico na TV, além de suas lutas midiáticas contra Popó e Davi Brito.

O que Kleber Bambam disse sobre Virginia Fonseca como apresentadora?

Bambam afirmou que Virginia não tinha potencial nem postura para conduzir um programa de TV, dizendo que ela agia como fã dos convidados no SBT em vez de liderar a atração.

Qual foi a crítica de Bambam aos influenciadores digitais?

O ex-BBB alegou que influenciadores não possuem projeção na televisão aberta e que desapareceriam caso as redes sociais chegassem ao fim, apontando dificuldades de adaptação fora dos celulares.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet