Goleiro Hugo Souza é alvo de comentários após anúncio de gravidez da ex

Atleta do Corinthians será pai de uma menina com a influenciadora Rauany Barcellos após término em abril.

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Atleta do Corinthians e a influenciadora Rauany Barcellos revelaram que serão pais de Pétala; casal havia terminado o relacionamento em abril.

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e a influenciadora digital Rauany Barcellos usaram as redes sociais para anunciar que estão esperando a chegada de uma menina, que receberá o nome de Pétala. A novidade gerou forte repercussão entre os torcedores e internautas, uma vez que o ex-casal havia anunciado o fim do noivado em abril.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a declaração de paternidade dividiu opiniões e gerou críticas ao jogador nas redes sociais.

“Pétala… Doce e avassalador amor. Ainda que eu tenha medo, serei a mãe assustada mais valente que você já viu!”, escreveu a influenciadora ao revelar a novidade, conforme registrado pelo METRÓPOLES.

Histórico do casal,Superação e repercussão no X

Conforme levantado pelo METRÓPOLES, o término do casal ocorreu de forma amigável, mas a novidade da gestação trouxe à tona comentários sobre o passado recente do atleta:

Término em Abril: O relacionamento, iniciado em março de 2025 com pedido de noivado em agosto do mesmo ano, chegou ao fim oficialmente cerca de dois meses antes da revelação da gravidez.

Perda Anterior: Em agosto de 2025, Rauany e Hugo enfrentaram um momento delicado com a perda gestacional de gêmeos que esperavam na ocasião.

Comentários do Jogador: O goleiro celebrou a nova gestação publicamente: “Amor, respeito, carinho e cumplicidade, filha, obrigado por ser nosso sonho. Nós já te amamos muito” .

Reação da Web: Internautas no X (antigo Twitter) questionaram a postura recente do goleiro e apontaram críticas sobre a maturidade do atleta diante do novo momento familiar.

Quem é a mãe da filha do goleiro Hugo Souza?

A mãe é a influenciadora digital Rauany Barcellos, ex-noiva do jogador do Corinthians.

Qual será o nome da filha do goleiro Hugo Souza?

O ex-casal revelou nas redes sociais que a bebê se chamará Pétala.

Hugo Souza e Rauany Barcellos continuam juntos?

Não. O casal anunciou o fim amigável do noivado em abril de 2026, dois meses antes de revelarem a gravidez.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet