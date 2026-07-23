Filho do jogador com a influenciadora recebeu nome de origem anglo-saxônica que significa "poder real".

Reprodução/redes sociais.

Nome de origem anglo-saxônica reúne significados como “poder real” e “herói principal” e chamou a atenção dos internautas nas redes sociais.

O atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira Endrick, de 20 anos, e a influenciadora digital Gabriely Miranda, de 25, revelaram o nome escolhido para o primeiro filho do casal: Kendrick. O anúncio ocorreu durante o chá de bebê organizado pelo casal na Espanha.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, a escolha gerou imediata repercussão na internet e colocou em destaque a etimologia do nome.

“O nome Kendrick reúne significados marcantes como ‘poder real’, ‘herói principal’ e ‘filho do governante da casa’, destacando-se por sua sonoridade forte e originalidade”, ressaltou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Origem, influências culturais e dados do IBGE

Conforme detalhado pela reportagem do METRÓPOLES, o nome do primogênito do casal traz particularidades linguísticas e culturais:

Raízes Anglo-Saxônicas e Galesas: O nome possui ramificações no inglês antigo (a partir de Cyneric , que se traduz como “poder real”) e no galês ( Cynwrig , interpretado como “herói principal”).

Referência Artística: Mundialmente, o nome é amplamente associado ao premiado rapper norte-americano Kendrick Lamar, um dos nomes de maior aclamação da música contemporânea.

Variante Feminina: A versão do nome possui a variação feminina Kendra.

Raridade no Brasil: Apesar do destaque no meio esportivo e cultural recente, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que o nome ainda apresenta baixa frequência de registros em solo brasileiro.

Qual é o nome do filho do jogador Endrick e de Gabriely Miranda?

O primeiro filho do casal se chamará Kendrick.

Qual é o significado do nome Kendrick?

O nome tem origens anglo-saxônica e galesa, significando “poder real”, “herói principal” ou “filho do governante da casa”.

O nome Kendrick é comum no Brasil?

Não. De acordo com os levantamentos de nomes próprios do IBGE, Kendrick ainda possui poucos registros na base de dados nacional.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet