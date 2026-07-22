Harmonização facial de Vini Jr.: o que pode ter sido injetado no rosto

Vini chamou a atenção ao aparecer com o queixo e o contorno da mandíbula mais marcados

A mudança na aparência do atacante Vinícius Jr. chamou a atenção nas redes sociais e colocou a harmonização facial no centro das discussões sobre saúde e estética.

O jogador da Seleção Brasileira chamou a atenção ao aparecer com o queixo e o contorno da mandíbula mais marcados durante um evento em Goiânia, nesta segunda-feira (20).

Em entrevista à CNN Brasil, a dermatologista Dra. Samara Kouzak explicou que não é possível afirmar exatamente qual produto ou técnica foi utilizado no caso. No entanto, segundo a especialista, é possível observar um alargamento e uma projeção do mento, além de uma melhor definição do contorno inferior do rosto, especialmente da mandíbula.

“Quando nós vamos avaliar, o material mais utilizado atualmente é realmente o ácido hialurônico, que é uma substância com um perfil de segurança muito bom”, explicou a Dra. Samara.

Ainda durante a entrevista, a dermatologista afirmou que, nas harmonizações faciais com preenchimento, o ácido hialurônico é o produto mais utilizado por ser uma substância biocompatível e reabsorvível. O produto é comercializado em seringas prontas para uso, e existem diferentes tipos de ácido hialurônico indicados para regiões específicas do rosto.

“Existem partículas maiores, que proporcionam mais projeção; partículas mais firmes; e outras mais delicadas, que permitem um acabamento mais natural”, disse a dermatologista.

Efeito do procedimento

A especialista afirma que o resultado do procedimento é imediato. No entanto, nos primeiros dias é comum ocorrer edema, caracterizado pelo inchaço dos tecidos. Segundo ela, o ácido hialurônico leva cerca de três semanas para se integrar completamente aos tecidos da pele.

Em média, o preenchimento dura entre um ano e um ano e meio. A duração varia de acordo com o produto utilizado, a região tratada e a quantidade aplicada.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por fernandapalhares.

Conteúdo Original / Fonte: fernandapalhares