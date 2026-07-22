Nova música de Marília Mendonça será lançada no aniversário da artista

Os fãs de Marília Mendonça (1995-2021) ganharão um presente especial nesta quarta-feira (22), data em que a cantora completaria 31 anos. A faixa inédita “Tudo Vai Ficar Bem” será lançada nas plataformas de áudio como parte da trilha sonora de “Marília Mendonça: Sentimento Louco”, série documental dedicada à trajetória da artista.

Escrita por Marília em parceria com Tales Lessa, Júnior Gomes, Vini Show e Benício Neto, a música foi escolhida para marcar o Marília Day, data criada em homenagem à eterna “Rainha da Sofrência”.

A gravação preserva a interpretação original da cantora. Por esse motivo, parte dos fãs já conhecia a canção, que agora ganha lançamento oficial e eterniza mais uma composição inédita deixada por Marília.

Série documental

Além de chegar às plataformas digitais, “Tudo Vai Ficar Bem” também terá destaque em “Marília Mendonça: Sentimento Louco”.

A série documental revisita a vida, a carreira e o legado da artista, e acompanha sua trajetória desde os primeiros passos como compositora de sucessos até a consagração como um dos maiores fenômenos da música sertaneja.

Na obra, Marília será interpretada pela cantora, compositora e atriz Marina Versos. Além dela, a produção é estrelada por Hermila Guedes, Klara Castanho, Marcelo Serrado, Sophia Valverde, Daniel Haidar, Alejandro Claveaux, George Sauma, André Torquato, Luccas Oliver, Igor Armucho, Davi Bensá e Marcus Gouveia.

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Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielacarvalho.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielacarvalho