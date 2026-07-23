Influenciadora mexicana de 30 anos morre após complicações em cirurgia plástica

Adriana Garcia sofreu complicações em clínica de Culiacán; caso é investigado no México.

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Adriana Garcia passou por procedimento estético em clínica de Culiacán, no estado de Sinaloa; Ministério Público investiga as causas da morte.

A influenciadora digital mexicana Adriana Garcia, de 30 anos, morreu após sofrer complicações médicas durante uma cirurgia plástica realizada em uma clínica particular na cidade de Culiacán, no estado de Sinaloa, no México.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a criadora de conteúdo, que somava dezenas de milhares de seguidores compartilhando dicas de beleza e lifestyle, teve o óbito confirmado pelas autoridades locais.

“Tudo isso provavelmente levará a uma investigação, e então será determinado o que aconteceu com a paciente”, declarou o secretário de Saúde de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, em posicionamento registrado pelo METRÓPOLES.

Investigações oficiais, comoção de fãs e legado

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, o caso causou comoção entre seguidores e parceiros comerciais da jovem:

Apuração do Ministério Público: Os órgãos de saúde e a justiça local abriram um procedimento para apurar a conduta médica e as condições da clínica onde a cirurgia foi realizada.

Trabalho no Mercado de Luxo: Além de atuar como criadora de conteúdo no TikTok e Instagram, Adriana era parceira comercial da marca Drop Shop, especializada em produtos de luxo.

Homenagens das Marcas: A empresa emitiu nota manifestando condolências à família, amigos e à filha da influenciadora, ressaltando o carinho com que ela integrava a equipe.

Comoção nas Redes: As últimas postagens da criadora de conteúdo foram tomadas por mensagens de choque e lamento de internautas.

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Quem era a influenciadora Adriana Garcia?

Adriana Garcia era uma criadora de conteúdo mexicana de 30 anos, conhecida por compartilhar publicações sobre moda, beleza e estilo de vida.

Onde ocorreu a tragédia com Adriana Garcia?

O caso aconteceu em uma clínica de cirurgia plástica localizada na cidade de Culiacán, no estado de Sinaloa, no México.

As autoridades locais vão investigar a morte da influenciadora?

Sim. O secretário de Saúde de Sinaloa confirmou que o caso foi encaminhado ao Ministério Público para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades médicas.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet