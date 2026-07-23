Foto de Virginia Fonseca com fãs durante visita a São Gonçalo ao lado de Vini Jr. repercutiu nas redes sociais.

Reprodução/X

Registro da empresária de 26 anos ao lado de torcedores gerou comentários sobre procedimentos estéticos e comparações com fotos oficiais.

A influenciadora digital e empresária Virginia Fonseca virou assunto nas redes sociais após ter uma foto ao lado de fãs divulgada na internet. A empresária esteve na cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acompanhando o namorado, o jogador Vini Jr., que reuniu familiares e amigos para um churrasco em sua cidade natal.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, a imagem espontânea viralizou rapidamente no X (antigo Twitter) e gerou diversos comentários sobre a aparência da criadora de conteúdo.

“Muitos internautas compararam a imagem com os registros oficiais publicados por Virginia em seus perfis e opinaram sobre o impacto dos procedimentos estéticos na juventude da empresária”, apontou a apuração veiculada pelo METRÓPOLES.

Reação dos internautas e reconciliação com Vini Jr.

Conforme detalhado pela reportagem do METRÓPOLES, o episódio mobilizou usuários da plataforma em meio aos recentes acontecimentos da vida amorosa do casal:

Comentários sobre Idade: Usuários apontaram que a influenciadora aparentava ter mais do que seus 26 anos, questionando o excesso de intervenções estéticas no rosto em idades jovens.

Debate sobre Filtros: Críticos na web compararam os retratos profissionais editados com as fotografias sem produção capturadas por fãs durante o evento no Rio de Janeiro.

Reconciliação Oficial: O casal, que havia ficado separado em maio, oficializou o retorno do namoro com aparições públicas e viagens românticas pelo Rio.

Eventos em Conjunto: A viagem a São Gonçalo ocorreu logo após o casal marcar presença na inauguração da academia WeGym, em Goiânia.

Qual foi a foto de Virginia Fonseca que repercutiu nas redes sociais?

Uma fotografia espontânea em que a influenciadora posa ao lado de fãs durante um churrasco com a família de Vini Jr., em São Gonçalo (RJ).

Por que os internautas criticaram a aparência de Virginia Fonseca?

Muitos usuários compararam a foto tirada por fãs com os registros oficiais da influenciadora e criticaram o excesso de procedimentos estéticos no rosto para a sua idade.

Virginia Fonseca e Vini Jr. estão juntos atualmente?

Sim. Após um breve término em maio, o casal oficializou o retorno do namoro em eventos e viagens recentes.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet