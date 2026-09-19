Ivete Sangalo faz “L” durante show após público gritar por Lula

Cantora reagiu ao coro da plateia durante apresentação da turnê “Clareou” neste sábado (19), em Belo Horizonte

Ivete Sangalo faz gesto de “L” durante show em Belo Horizonte após público gritar o nome de Lula /Foto: Reprodução/Redes sociais

A cantora Ivete Sangalo fez o gesto de “L” com a mão durante um show realizado neste sábado (19), em Belo Horizonte (MG), após parte do público gritar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente passou a circular nas redes sociais.

A manifestação aconteceu durante a apresentação da turnê “Clareou”, realizada na área externa do Mineirinho. Nas imagens, Ivete aparece no palco interagindo com a plateia e, ao ouvir os gritos de “Lula”, sorri e levanta a mão formando a letra “L”, gesto associado ao presidente.

O gesto ocorre em meio ao período eleitoral de 2026 e representa mais uma manifestação pública da cantora em relação a Lula. Em 2022, durante um show em Salvador, Ivete também reagiu a um coro da plateia em apoio ao então candidato.

Na ocasião, o público cantava “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”, enquanto a cantora dançava e afirmou: “E não há quem mude essa vontade, não é, minha gente?”. Ela também fez o gesto de “L” durante a apresentação.