Ivete Sangalo faz “L” durante show após público gritar por Lula

A cantora Ivete Sangalo fez o gesto de “L” com a mão durante um show realizado neste sábado (19), em Belo Horizonte (MG), após parte do público gritar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente passou a circular nas redes sociais.
A manifestação aconteceu durante a apresentação da turnê “Clareou”, realizada na área externa do Mineirinho. Nas imagens, Ivete aparece no palco interagindo com a plateia e, ao ouvir os gritos de “Lula”, sorri e levanta a mão formando a letra “L”, gesto associado ao presidente.
O gesto ocorre em meio ao período eleitoral de 2026 e representa mais uma manifestação pública da cantora em relação a Lula. Em 2022, durante um show em Salvador, Ivete também reagiu a um coro da plateia em apoio ao então candidato.
Na ocasião, o público cantava “olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”, enquanto a cantora dançava e afirmou: “E não há quem mude essa vontade, não é, minha gente?”. Ela também fez o gesto de “L” durante a apresentação.