Fotografia mostra parte do animal sobre um tronco enquanto o restante permanece na água

Na fotografia, é possível ver o corpo da cobra apoiado sobre um tronco de árvore./ Foto: Jornal Extra do Acre

Uma imagem de uma cobra de grande porte tem chamado a atenção nas redes sociais e entre moradores da região de Tarauacá, no interior do Acre. O animal foi fotografado em uma área próxima ao rio Murú, parcialmente fora da água.

Na fotografia, é possível ver o corpo da cobra apoiado sobre um tronco de árvore. Uma parte significativa do animal, porém, permanece submersa, o que impede uma avaliação precisa do seu tamanho.

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Pelas características observadas na imagem, o animal aparenta ser uma sucuri, mas essa identificação ainda não foi confirmada. Também não há informações oficiais que permitam estabelecer as dimensões da cobra.

O ponto específico onde o registro foi feito não foi informado. Sabe-se apenas que a fotografia teria sido produzida em algum trecho do rio Murú, na região de Tarauacá.

O tamanho aparente do animal foi o que mais chamou a atenção de quem teve contato com a fotografia. Como apenas parte do corpo está visível, entretanto, qualquer estimativa sobre o comprimento total seria imprecisa.

Até o momento, não há confirmação independente sobre a espécie, o tamanho do animal ou a localização exata do registro. A fotografia foi divulgada pelo Jornal Extra do Acre, que repassou as informações sobre o caso.