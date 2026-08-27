Kylie Jenner revela desejo de ter seios maiores: “Que entrem antes de mim”

Empresária de 29 anos brincou sobre próteses em podcast e comentou histórico de intervenções

Reprodução/Instagram

Durante entrevista a podcast de amigas, a influenciadora e empresária de 29 anos admitiu que deseja próteses maiores e mais chamativas.

A influenciadora e empresária norte-americana Kylie Jenner surpreendeu o público ao declarar que pensa em realizar uma nova cirurgia estética de aumento mamário.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para o portal METRÓPOLES, a revelação foi feita durante participação no podcast Better Half with Stas & Vic, comandado por suas amigas Anastasia Karanikolaou e Victoria Villarroel.

“Eu quero que sejam maiores e mais chamativos. Digo isso todo dia. Quero que meus peitos entrem antes de mim no ambiente”, brincou Kylie Jenner em depoimento destacado por Gabriela Francisco no METRÓPOLES.

Obsessão por silicone, prazo para cirurgia e histórico de procedimentos

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, as apresentadoras repercutiram os comentários da socialite:

Obsessão Recorrente: Anastasia Karanikolaou revelou que ouve Kylie falar sobre a vontade de aumentar o tamanho das próteses de silicone há pelo menos um ano.

Meta dos 30 Anos: Questionada se faria o novo procedimento cirúrgico antes de completar 30 anos, a empresária respondeu com um “provavelmente não” .

Histórico Revelado: Em 2023, Kylie admitiu publicamente pela primeira vez ter colocado implantes de silicone secretamente aos 19 anos, após anos negando intervenções cirúrgicas no corpo.

O que Kylie Jenner disse sobre fazer uma nova cirurgia nos seios?

Kylie afirmou em entrevista que deseja que seus seios sejam maiores e mais chamativos, brincando que gostaria que eles “entrassem antes dela” nos locais.

Kylie Jenner já fez cirurgia de aumento de seios anteriormente?

Sim. A empresária admitiu em 2023 que colocou silicone em segredo aos 19 anos, após anos de especulações do público e da imprensa.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet