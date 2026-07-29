Atriz relembrou bastidores de Páginas da Vida no Conversa com Bial.

Reprodução/Instagram

Atriz usou técnica de memória emotiva para gravar momento marcante da vilã Marta; coincidência de datas impressionou a artista.

Um vídeo com o depoimento da atriz Lília Cabral a respeito dos bastidores da novela Páginas da Vida (2006) viralizou nas redes sociais.

Na gravação de sua participação no programa Conversa com Bial, a artista revelou ter recorrido a uma lembrança dolorosa para dar tom à cena em que a vilã Marta descobre a morte da filha, Nanda (Fernanda Vasconcellos).

De acordo com as informações apuradas pela repórter Isabela Thurmann para o portal METRÓPOLES, a inspiração veio de um episódio familiar marcante.

“Para conseguir soltar apenas a lágrima pedida pelo texto, recorri ao dia em que fui expulsa de casa pelo meu próprio pai. O mais impressionante é que a gravação da cena ocorreu exatamente em um 25 de julho, mesmo dia em que o fato aconteceu na minha vida real”, relembrou a atriz em trecho destacado pelo METRÓPOLES.

Repercussão na web e o método de interpretação

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, as falas de Lília Cabral geraram dúvidas e elogios nas redes sociais:

Dúvidas dos Fãs: O relato impactante fez alguns internautas questionarem equivocadamente se a atriz teria expulsado a própria filha, Giulia Figueredo, na vida real. Na verdade, mãe e filha mantêm uma relação muito próxima fora das telas.

Técnica de Atuação: Espectadores mais atentos destacaram o uso da Memória Emotiva técnica de interpretação associada ao método de Stanislavski, na qual o artista resgata sentimentos e vivências reais para dar veracidade ao personagem.

Reconhecimento: A precisão técnica e a entrega de Lília Cabral ao reviver a dor da cena durante a entrevista voltaram a ser aclamadas pelo público 20 anos após a exibição original da trama.

Lília Cabral expulsou a filha de casa na vida real?

Não. A atriz utilizou uma lembrança do seu próprio pai o expulsando de casa na juventude. Ela possui uma relação próxima e afetuosa com sua herdeira, Giulia Figueredo.

Qual técnica de atuação Lília Cabral usou para a cena em Páginas da Vida?

A atriz recorreu à técnica da Memória Emotiva, na qual o intérprete resgata episódios e sentimentos marcantes da própria vida para trazer emoção à cena.

Onde Lília Cabral fez essa revelação sobre a novela?

A atriz compartilhou os bastidores e a coincidência de datas durante sua participação no programa Conversa com Bial.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet