DJ francês Kavinsky, do sucesso Nightcall, morre aos 50 anos

Criador de um dos maiores hits da música eletrônica foi encontrado sem vida em Paris

David Wolff - Patrick/WireImage

Artista foi encontrado sem vida em sua casa em Paris; causa da morte está sendo investigada pelas autoridades locais.

O DJ e produtor musical francês Vincent Belorgey, mundialmente consagrado sob o nome artístico de Kavinsky, foi encontrado morto em sua residência em Paris na terça-feira (28/7), aos 50 anos. O gabinete do procurador local informou à imprensa que uma investigação foi aberta para apurar a causa do falecimento.

De acordo com as informações apuradas pela repórter Juliana Barbosa para o portal METRÓPOLES, a morte do artista gerou comoção entre autoridades da França.

“A França perde uma de suas vozes mais singulares”, afirmou Catherine Pégard, ministra da Cultura da França, em homenagem ao DJ destacada pelo METRÓPOLES. O presidente francês Emmanuel Macron também lamentou a perda, chamando o artista de “orgulho francês para sempre”.

Carreira marcante, trilha de ‘Drive’ e Olimpíadas

Conforme acompanhado pelo METRÓPOLES, a trajetória de Kavinsky no cenário eletrônico internacional inclui os seguintes marcos:

Início da Jornada: O artista deu seus primeiros passos na cena musical no início dos anos 2000, lançando seu EP de estreia, Teddy Boy , em 2006.

Estouro Global: O sucesso massivo veio em 2010 com o lançamento do single Nightcall , marco do gênero synthwave.

Trilha Cinematográfica: A faixa ganhou projeção ainda maior ao ser escolhida como tema de abertura do premiado filme Drive (2011), estrelado por Ryan Gosling.

Palco Mundial: Em 2024, a música Nightcall marcou a cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris, consolidando o legado do DJ para a cultura pop global.

Qual é a causa da morte de Kavinsky?

A causa exata da morte de Vincent Belorgey (Kavinsky) ainda não foi divulgada. O gabinete do procurador de Paris abriu uma investigação para determinar o que ocorreu.

Por qual música o DJ Kavinsky ficou mais famoso?

O DJ estourou globalmente em 2010 com o single Nightcall, famoso por ser o tema de abertura do filme Drive (2011).

Quem prestou homenagens oficiais após a morte de Kavinsky?

Entre diversas personalidades da cultura e da música, o presidente francês Emmanuel Macron e a ministra da Cultura Catherine Pégard emitiram homenagens públicas ao legado do artista.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet