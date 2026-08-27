Lito Sousa: câncer está sob controle após diagnóstico de doença rara

Mila Seidl revelou que o câncer do criador do ‘Aviões e Músicas’ está sob controle, mas a urgência médica no momento foca na Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
A esposa do influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, Mila Seidl, compartilhou atualizações importantes sobre a saúde do marido após a confirmação de dois diagnósticos distintos.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, as enfermidades não possuem relação entre si, e o quadro oncológico de Lito encontra-se estabilizado no momento.
“O câncer está sob controle e não é uma ameaça iminente. A urgência real é a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ)”, explicou Mila Seidl em depoimento destacado por Camilla Germano no METRÓPOLES.
Investigação médica, diagnósticos e depoimento emocionado
Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, o processo de diagnóstico envolveu etapas complexas de investigação laboratorial:
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Quadro Inicial: Cerca de 15 dias após o diagnóstico do câncer, Lito manifestou sintomas de encefalite.
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Investigação por Eliminação: As terapias para encefalite comum não surtiram efeito. Por exclusão de hipóteses, os médicos testaram quadros raros e confirmaram a Doença de Creutzfeldt-Jakob, uma patologia priônica raríssima.
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Prioridades Médicas: Diante da confirmação do quadro neurológico raro, a equipe interrompeu outras abordagens para focar no tratamento da DCJ.
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Despedida e Legado: Em vídeo emocionante no YouTube ao lado de Mila, Lito chorou ao mencionar a preocupação com a esposa e o filho de 7 anos, destacando a gratidão pela vida que construiu e pelo carinho do público.
Qual é o estado atual do câncer de Lito Sousa?
De acordo com a esposa de Lito Sousa, Mila Seidl, o câncer está sob controle e não representa uma ameaça iminente para a saúde do influenciador no momento.
O que é a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) diagnosticada em Lito Sousa?
Trata-se de uma patologia priônica raríssima e neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central, sendo atualmente o foco principal das atenções médicas da equipe de Lito.