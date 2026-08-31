Luciano Huck se emociona ao falar sobre saúde de Lito Sousa no Domingão

Apresentador homenageou o especialista em aviação no Domingão e declarou apoio à família

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Apresentador declarou apoio ao especialista em aviação, que enfrenta a doença rara e neurodegenerativa Creutzfeldt-Jakob.

O apresentador Luciano Huck dedicou um momento emocionante do Domingão com Huck (30/8) para homenagear o especialista em aviação Lito Sousa.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, Huck falou abertamente sobre o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob recebido por Lito e prestou solidariedade à família.

“O Lito Sousa é um cara gente boa, inteligente, apaixonado por aviação. É muito, muito duro. Deixo aqui meu carinho e meu amor em meu nome e da minha família”, declarou Luciano Huck na reportagem de Camilla Germano no METRÓPOLES.

Lembrança de acidente, desabafo e corrente de esperança

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, o apresentador ressaltou a conexão pessoal com a trajetória do criador de conteúdo:

Gratidão Histórica: Huck relembrou o acidente aéreo sofrido com a esposa, Angélica, e os filhos em 2015, e mencionou um episódio especial de podcast produzido por Lito que guarda com carinho.

Transparência da Família: O comandante do programa destacou a força do especialista e de sua esposa, Mila, ao compartilharem a rotina e os desafios da enfermidade com o público.

Corrente do 1%: Huck enfatizou a fala de Mila sobre buscar tratamentos e alternativas, afirmando que faz parte da “corrente do 1%” de esperança pela recuperação de Lito.

Qual é a doença diagnosticada no especialista em aviação Lito Sousa?

Lito Sousa foi diagnosticado com a Doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara e de evolução rápida.

O que disse Luciano Huck sobre a situação de Lito Sousa?

Huck elogiou o trabalho do especialista, relembrou o apoio após seu acidente aéreo de 2015 e declarou apoio à família na busca por esperança e tratamento.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet