Ex-participante do Estrela da Casa enfrenta reações na web após pai expor bloqueio após conversão

Reprodução/Instagram

Ex-participante de reality show virou alvo de internautas após revelação de bloqueio familiar e mudança religiosa.

A criadora de conteúdo Nicole Louise tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes digitais após mensagens de apelo gravadas por seu pai viralizarem no domingo (30/8).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Camilla Germano para o portal METRÓPOLES, o pai da jovem, Islou Silva, expôs publicamente ter sido bloqueado por ela.

“Nicole não me honra desde seus 17 anos. Não conversa mais comigo há meses e me bloqueou, mesmo eu dizendo a ela que morro todos os dias um pouco. Talvez porque sou homoafetivo”, desabafou Islou Silva na apuração publicada por Camilla Germano no METRÓPOLES.

Carreira na internet, reality show e repercussão das críticas

Conforme detalhado pela cobertura de Camilla Germano no METRÓPOLES, a trajetória da influenciadora inclui os seguintes destaques:

Origem da Fama: Nicole ficou conhecida produzindo vídeos de humor, dublagens e covers musicais, alcançando a marca de 3 milhões de seguidores.

Passagem pela TV: Ela integrou a 1ª temporada do Estrela da Casa , da TV Globo, sendo eliminada na 3ª semana de disputa e protagonizando memes que viralizaram com Katy Perry.

Reação do Público: Seguidores criticaram a contradição entre as postagens religiosas atuais da famosa e a atitude de romper relações com o pai gay e seu companheiro.

Quem é a influenciadora Nicole Louise?

Nicole Louise é uma criadora de conteúdo de 3 milhões de seguidores que ganhou notoriedade com vídeos de humor, covers e pela participação no reality Estrela da Casa.

Por que Nicole Louise está sendo criticada nas redes sociais?

A influenciadora é criticada após o pai, Islou Silva, revelar ter sido bloqueado por ela, indicando que o afastamento ocorreu após Nicole se converter ao evangelho e deixar de aceitar sua homoafetividade.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet