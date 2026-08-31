Maju Coutinho celebra gravidez do primeiro filho ao vivo no Fantástico

Apresentadora brincou com o nome do quadro “Delivery com Maju” ao lado de Poliana Abritta.
A jornalista Maju Coutinho aproveitou a exibição do Fantástico para falar publicamente sobre a espera do seu primeiro filho.
De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, Maju brincou com a coincidência envolvendo a palavra “delivery”, usada para parto em inglês.
“Delivery com Maju foi profético porque eu tô grávida. Malik, que é meu filho com Agostinho, está a caminho”, celebrou a apresentadora no relato publicado por Letícia Perdigão no METRÓPOLES.
Brincadeira no estúdio e carinho dos colegas
Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, o clima no estúdio foi de celebração:
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Duplo Sentido: Poliana Abritta chamou o quadro da colega lembrando a tradução do termo em inglês, arrancando risos de Maju no palco do programa.
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Nome do Bebê: A apresentadora de 48 anos revelou que o filho se chamará Malik, fruto da união com Agostinho Paulo Moura.
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Acompanhamento ao Vivo: Poliana desejou saúde à jornalista e afirmou que a equipe e o público acompanharão o crescimento da barriga ao longo da gestação.
Qual é o nome do primeiro filho de Maju Coutinho?
O bebê esperado por Maju Coutinho e seu marido, Agostinho Paulo Moura, se chamará Malik.
O que Maju Coutinho disse no Fantástico sobre sua gravidez?
A jornalista brincou que o nome de seu quadro, Delivery com Maju, foi “profético”, fazendo alusão ao significado da palavra delivery (parto) em inglês.