Maju Coutinho celebra gravidez do primeiro filho ao vivo no Fantástico

Apresentadora brincou com o nome de seu quadro e revelou o nome do bebê que espera.

Reprodução/Instagram

Apresentadora brincou com o nome do quadro “Delivery com Maju” ao lado de Poliana Abritta.

A jornalista Maju Coutinho aproveitou a exibição do Fantástico para falar publicamente sobre a espera do seu primeiro filho.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Letícia Perdigão para o portal METRÓPOLES, Maju brincou com a coincidência envolvendo a palavra “delivery”, usada para parto em inglês.

“Delivery com Maju foi profético porque eu tô grávida. Malik, que é meu filho com Agostinho, está a caminho”, celebrou a apresentadora no relato publicado por Letícia Perdigão no METRÓPOLES.

Brincadeira no estúdio e carinho dos colegas

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Perdigão no METRÓPOLES, o clima no estúdio foi de celebração:

Duplo Sentido: Poliana Abritta chamou o quadro da colega lembrando a tradução do termo em inglês, arrancando risos de Maju no palco do programa.

Nome do Bebê: A apresentadora de 48 anos revelou que o filho se chamará Malik, fruto da união com Agostinho Paulo Moura.

Acompanhamento ao Vivo: Poliana desejou saúde à jornalista e afirmou que a equipe e o público acompanharão o crescimento da barriga ao longo da gestação.

Qual é o nome do primeiro filho de Maju Coutinho?

O bebê esperado por Maju Coutinho e seu marido, Agostinho Paulo Moura, se chamará Malik.

O que Maju Coutinho disse no Fantástico sobre sua gravidez?

A jornalista brincou que o nome de seu quadro, Delivery com Maju, foi “profético”, fazendo alusão ao significado da palavra delivery (parto) em inglês.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet