Mundo Jurássico ganha Loja Dino e parque temático no Via Verde Shopping

Além da exposição gratuita, público encontra atrações temáticas e parque infantil inspirado no universo dos dinossauros

O Mundo Jurássico segue como opção de lazer no Via Verde Shopping. Além da exposição gratuita com dinossauros em tamanho real, o público pode aproveitar as atrações da Loja Dino e do parque infantil Jurassic Land.

Localizada ao lado da Polo Wear, a Loja Dino oferece realidade virtual por R$ 25, foto impressa com dinossauro por R$ 30, além de outros brinquedos e produtos temáticos.

Já o Jurassic Land, localizado na Praça de Eventos, é voltado para crianças de 2 a 13 anos, com valores a partir de R$ 60. Pessoas com Deficiência (PCD) e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm direito à meia-entrada mediante apresentação de carteirinha ou laudo médico.

A Loja Dino e o Jurassic Land funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 11h às 21h.

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, o Via Verde Shopping reúne lojas, opções de gastronomia, lazer e cinema. Inaugurado em 2011, consolidou-se como um dos principais centros de compras, serviços e entretenimento do estado.

Mais informações:

Instagram: @viaverdeshop

Conteúdo Original / Fonte: Ascom