Sigla classificou ato como agressão de natureza sexual não consentida e prometeu medidas judiciais

Novo repudia “dedada” levada por candidato conhecido por atrapalhar aulas

A sigla distrital afirmou que o candidato a deputado federal foi vítima de um ato de natureza sexual não consentido durante comício.

O diretório distrital do Partido Novo no DF manifestou-se oficialmente sobre a confusão envolvendo o candidato a deputado federal Wilker Leão no campus da Universidade de Brasília (UnB).

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Thalita Vasconcelos para o portal METRÓPOLES, a direção partidária repudiou a importunação sofrida pelo candidato e justificou a reação física desferida por ele em seguida contra um estudante.

“O candidato foi vítima de um ato de natureza sexual não consentido, situação que teria desencadeado uma reação física. Casos dessa natureza devem ser tratados com seriedade e investigados pelas autoridades competentes”, declarou a nota do Novo-DF citada na reportagem de Thalita Vasconcelos no METRÓPOLES.

Histórico de controvérsias na UnB e reação jurídica do partido

Conforme detalhado pela cobertura de Thalita Vasconcelos no METRÓPOLES, o caso soma-se ao histórico polêmico de Wilker no ambiente acadêmico:

Ataque e Reação: Wilker participava de um ato na universidade quando sofreu a importunação física e reagiu com chutes contra o estudante envolvido.

Medidas Legais: A assessoria jurídica do Partido Novo informou que adotará as providências cabíveis junto às autoridades para apuração de ilícitos e responsabilização.

Expulsão da UnB: Em 2025, o postulante já havia sido expulso do quadro de alunos da universidade por violar normas disciplinares internas.

Notoriedade Digital: Wilker ganhou projeção nacional em 2022 ao chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro de “tchutchuca do Centrão” e por gravar aulas de professores sem autorização para redes sociais.

O que o Partido Novo declarou sobre o caso de Wilker Leão na UnB?

O Novo-DF publicou uma nota afirmando que o candidato foi vítima de um ato de natureza sexual não consentido e repudiou qualquer tipo de assédio ou importunação, prometendo acionar a justiça.

Por que Wilker Leão é uma figura conhecida nas redes sociais?

Wilker tornou-se conhecido por criar conteúdos provocativos em universidades, ter sido expulso da UnB em 2025 e por ter chamado o ex-presidente Jair Bolsonaro de “tchutchuca do Centrão” em 2022.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet