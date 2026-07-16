Conheça a trajetória de Renato Machado, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro

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Com mais de 40 anos de carreira na TV Globo, o jornalista foi o rosto das manhãs brasileiras no comando do Bom Dia Brasil e cobriu os maiores fatos históricos do mundo.

O jornalismo brasileiro está em luto. Faleceu na manhã desta quinta-feira (16/7), no Rio de Janeiro, o jornalista Renato Machado, aos 83 anos. Conhecido por sua voz marcante, elegância e precisão técnica, ele foi um dos principais pilares do telejornalismo nacional, construindo uma trajetória brilhante de mais de quatro décadas na TV Globo.

As informações sobre o falecimento do comunicador foram detalhadas pela jornalista Camilla Germano, do portal Metrópoles. A partida de Renato encerra o capítulo de um profissional que participou ativamente das maiores coberturas internacionais e da modernização dos telejornais matinais do país.

Uma carreira de coberturas históricas

A trajetória de Renato Machado começou no meio impresso em 1969, atuando como repórter do tradicional Jornal do Brasil. Sua estreia na TV Globo ocorreu em 1982, onde logo se destacou na cobertura da Guerra das Malvinas.

Ao longo de sua carreira, o jornalista consolidou-se como um dos correspondentes internacionais mais respeitados do Brasil:

Primeira fase em Londres (1983): Cobriu acontecimentos marcantes, como os atentados terroristas em Paris em 1986 e a catástrofe do desastre nuclear de Chernobyl;

Segunda fase na Europa (2011): Retornou a Londres e esteve na linha de frente na cobertura de crises mundiais, como a turbulência econômica na Grécia e o trágico ataque ao jornal francês Charlie Hebdo.

A era de ouro no Bom Dia Brasil

Ao retornar ao Brasil no final da década de 1980, Renato apresentou grandes jornalísticos como o Jornal da Globo, RJTV e integrou a bancada do Jornal Nacional. No entanto, seu trabalho mais emblemático e duradouro foi à frente do Bom Dia Brasil.

Entre 1996 e 2010, ele atuou como apresentador e editor-chefe do matinal. Renato liderou a grande reformulação do programa, trazendo o formato dinâmico que conhecemos hoje: com debates descontraídos, maior interação ao vivo entre os âncoras e a participação direta de comentaristas.

Em 2016, após passar o bastão de correspondente em Londres para a jornalista Cecília Malan, ele retornou ao Brasil para atuar em reportagens especiais do Globo Repórter. O jornalista encerrou seu vínculo oficial com a TV Globo em 2021. Desde então, dedicava-se ao estudo de vinhos e interagia com o público nas redes sociais comentando a geopolítica mundial.

Renato Machado era casado com a jornalista Mônica Morel desde 2011. Ele deixa uma filha, Maria Eduarda, e uma neta, Serena.

Qual a causa da morte de Renato Machado?

A informação do falecimento do jornalista foi confirmada na manhã de 16 de julho de 2026, no Rio de Janeiro. Maiores detalhes sobre as circunstâncias médicas da morte ainda não foram divulgados pela família.

Quanto tempo Renato Machado trabalhou no Bom Dia Brasil?

Renato Machado foi o principal rosto do Bom Dia Brasil por 14 anos, atuando como apresentador e editor-chefe entre os anos de 1996 e 2010.

O que Renato Machado fez após sair da TV Globo?

Após deixar a emissora em 2021, Renato passou a se dedicar a uma de suas grandes paixões pessoais, a enologia, compartilhando análises de vinhos e comentários de atualidades em suas redes sociais.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet