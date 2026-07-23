Quem era Yakir Levi, ex-The Americans que morreu ao cair de 28º andar

Empresário israelense-estadunidense tinha 45 anos e fez fortuna reformando imóveis nos EUA.

Instagram/Reprodução

Empresário israelense-estadunidense de 45 anos fez fortuna no setor imobiliário após chegar ao país com apenas 300 dólares.

A morte do empresário israelense-estadunidense Yakir Levi, de 45 anos, causou forte comoção entre os fãs do reality show The Americans. Conhecido por exibir a rotina de expatriados em busca do “sonho americano”, o ex-participante morreu ao cair do 28º andar de um hotel de luxo na Flórida, nos Estados Unidos.

De acordo com as informações apuradas pela colunista Fábia Oliveira para o portal METRÓPOLES, as autoridades descartaram a hipótese de crime e trabalham com a suspeita de ato contra a própria vida.

“Nascido em Rambla, em Israel, Yakir relatou no reality show que chegou aos Estados Unidos com apenas 300 dólares no bolso antes de construir seu patrimônio”, destacou a apuração registrada pelo METRÓPOLES.

Trajetória nos EUA, vida em família e investigações na Flórida

Conforme detalhado na reportagem do METRÓPOLES, a trajetória de Yakir no setor imobiliário e os bastidores do incidente foram marcados pelos seguintes pontos:

Negócios de Sucesso: O empresário prosperou nos EUA ao criar uma empresa especializada na restauração de imóveis danificados por incêndios, furacões e inundações.

Vida Pessoal: Casado e pai de três filhos, Levi morava em Los Angeles, na Califórnia, e compartilhava com quase 60 mil seguidores suas reflexões sobre fé, negócios e reconstrução pessoal.

Ocorrência na Flórida: Segundo informações do site TMZ , socorristas foram acionados em um hotel na região de Sunny Isles Beach na noite de segunda-feira (20/7), onde o óbito foi constatado.

Sem Acompanhantes: A polícia confirmou que o empresário estava sozinho no apartamento no momento da queda.

Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que precise de ajuda, existem serviços gratuitos e confidenciais disponíveis:

Centro de Valorização da Vida (CVV): Atendimento gratuito pelo telefone 188 , além de chat e e-mail no site oficial (24 horas por dia).

SAMU (Saúde Mental): Atendimento médico e suporte psicológico de urgência pelo número 192 .

Rede Pública (SUS): Atendimento presencial disponível nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Quem era Yakir Levi?

Yakir Levi era um empresário israelense-estadunidense de 45 anos que ficou conhecido ao participar do reality show The Americans.

Como Yakir Levi fez fortuna nos Estados Unidos?

Ele enriqueceu trabalhando no ramo imobiliário, especializando-se na restauração de propriedades atingidas por desastres naturais, incêndios e inundações.

Onde ocorreu o incidente com Yakir Levi?

O fato ocorreu em um hotel de luxo localizado em Sunny Isles Beach, no estado da Flórida, Estados Unidos.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet