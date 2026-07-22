Físico de Marcelo Sangalo viralizou nas redes sociais. Nutricionista Rodrigo Góes analisou o corpo do adolescente de 16 anos e deu seu veredito.

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Físico do jovem Marcelo Sangalo Cady viralizou após treino na academia; nutricionista analisou o corpo do adolescente e cravou sua avaliação.

O nutricionista e influenciador Rodrigo Góes, amplamente conhecido na internet pelo bordão “Fake Natty” no qual avalia se famosos e atletas utilizam anabolizantes, publicou seu veredito sobre a evolução física de Marcelo Sangalo Cady, de 16 anos, filho de Ivete Sangalo e do nutricionista Daniel Cady.

As informações e a repercussão do vídeo foram publicadas em reportagem assinada pela jornalista Juliana Barbosa, do portal Metrópoles.

A repercussão em torno do corpo de Marcelo ganhou força nas redes sociais após o adolescente publicar imagens de seus treinos na academia. Questionado por seguidores se estaria recorrendo a substâncias para acelerar o ganho de massa muscular, o jovem negou expressamente:

“Tia, eu como muita proteína e coisas boas aqui, não sou doido de tomar nada de bomba”, respondeu o filho primogênito de Ivete.

O veredito de Rodrigo Góes

Conforme destaca o Metrópoles, Rodrigo Góes iniciou sua tradicional análise mantendo o tom bem-humorado e provocativo que marca seus vídeos antes de anunciar a decisão final:

“Será que você se rendeu ao suco, Marcelo? Porque em pouco tempo você ficou imenso, recheado de vatapá, recheado de músculos. É tentador, não é mesmo? Quem não quer ser grande, quem não quer ser seco? Mas você tem apenas 16 anos, cara”, comentou Góes.

Em seguida, o especialista descartou qualquer possibilidade de uso de esteroides anabolizantes pelo herdeiro da cantora:

“Após uma avaliação minuciosa, eu já tenho o meu veredito: acarajé, é claro, natural! É claro que o Marcelo jamais usaria o suco. Tudo isso é fruto de muito trabalho duro. Ele é apenas um adolescente, cara”, determinou o nutricionista.

Perguntas frequentes sobre a avaliação de Rodrigo Góes

Qual foi o veredito de Rodrigo Góes sobre Marcelo Sangalo?

Segundo o portal Metrópoles, Rodrigo Góes declarou que Marcelo Sangalo é “natural”, afirmando que seu físico é fruto de boa alimentação e “trabalho duro” na academia, sem uso de anabolizantes.

Quantos anos tem Marcelo Sangalo Cady?

O filho primogênito de Ivete Sangalo e Daniel Cady tem 16 anos de idade.

O que Marcelo Sangalo disse sobre o uso de “bomba”?

O jovem respondeu nas redes sociais que consome bastante proteína e alimentos saudáveis, negando de forma direta o uso de qualquer tipo de anabolizante.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet