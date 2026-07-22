Internautas resgatam vídeo de Preta Gil relatando o abandono de Rodrigo Godoy durante internação em UTI enquanto lutava contra o câncer.

Instagram/Reprodução

Declaração feita no programa ‘Falas Femininas’, da TV Globo, voltou a viralizar após o lançamento do documentário sobre a trajetória da cantora.

A repercussão em torno do documentário Preta – Eu Não Ando Só, exibido pela TV Globo na última segunda-feira (20/7), trouxe de volta ao debate público episódios delicados enfrentados por Preta Gil durante seu tratamento contra um câncer no intestino.

Nas redes sociais, internautas resgataram um vídeo marcante da cantora no programa Falas Femininas, exibido em março de 2024, no qual ela relatou ter sido abandonada na UTI pelo ex-marido, Rodrigo Godoy.

As informações e a repercussão do caso foram publicadas em reportagem assinada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Durante a participação na atração da TV Globo, a artista detalhou como tentava justificar as atitudes do então companheiro antes de perceber a gravidade da situação:

“Fui abandonada pelo meu parceiro enquanto estava tratando um câncer no reto. A gente já estava casado há 9 anos quando fiquei doente… Eu estranhava muito algumas atitudes dele, mas colocava no lugar: ‘Ele não está sabendo lidar com a minha doença, está muito difícil para ele também’”, recordou a cantora na ocasião.

A gota d’água no hospital

Conforme apuração trazida por Fábia Oliveira no Metrópoles, o estopim para a decisão de colocar um ponto final no casamento ocorreu durante uma internação de emergência na Unidade de Terapia Intensiva (UTI):

“Teve uma situação específica que foi a gota d’água: eu estava na UTI e ele falou que queria ir para um show de pagode. Ele ficou muito contrariado porque eu disse que ele não deveria ir. Ele simplesmente falou: ‘Tá bom, não vou para o show, mas também não vou ficar aqui’”, revelou Preta.

A cantora explicou que a atitude do ex-marido provocou complicações em seu estado de saúde no momento:

“Foi embora do hospital, me deixou sendo cuidada por outras pessoas e não dormiu em casa. Isso fez com que eu tivesse uma crise muito forte de hipertensão, minha pressão foi a 24 e aí eu decidi me separar. Eu não preciso, não mereço e não quero passar por isso.”

Traição e relato de amigos

O documentário Preta Eu Não Ando Só reavivou a memória do término do casamento de quase uma década. A separação ocorreu em 2023, após vir à tona que o personal trainer mantinha um relacionamento extraconjugal com a então stylist da artista.

Em depoimentos exibidos na produção da TV Globo, amigos próximos relembraram o impacto da situação. A atriz Carolina Dieckmann classificou a traição como “uma porrada maior que o próprio câncer”, enquanto o influenciador Gominho relatou ter se mudado para a casa da cantora para acompanhá-la de perto durante as sessões de quimioterapia.

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Perguntas frequentes sobre o desabafo de Preta Gil

O que fez Preta Gil decidir se separar de Rodrigo Godoy?

Segundo reportagem do Metrópoles, Preta Gil decidiu colocar fim ao casamento após ser deixada sozinha na UTI pelo ex-marido, que se recusou a acompanhá-la após ser contrariado sobre ir a um show de pagode.

Onde foi exibido o desabafo resgatado pelos internautas?

O relato de Preta Gil foi gravado durante sua participação no programa Falas Femininas, exibido pela TV Globo em março de 2024.

Qual o nome do documentário sobre Preta Gil exibido pela TV Globo?

O documentário que motivou o resgate do vídeo nas redes sociais chama-se Preta – Eu Não Ando Só.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet