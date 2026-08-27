Tatá Werneck explica por que não expõe a filha nas redes sociais

Apresentadora revelou preocupação com segurança digital, autonomia da filha e engajamento

Reprodução/redes sociais.

A apresentadora revelou medos quanto à segurança na internet, respeito ao futuro profissional da criança e ressalvas quanto ao uso da imagem infantil para gerar engajamento.

A humorista e apresentadora Tatá Werneck abriu uma caixinha de perguntas no Instagram para interagir com o público e abordou a decisão de restringir a exibição da filha Clara Maria, de 6 anos.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela coluna da jornalista Fábia Oliveira no portal METRÓPOLES, a artista, casada com o ator Rafael Vitti, ressaltou que possui registros marcantes da garota, mas escolhe preservá-la do alcance público.

“Tem uns vídeos dela muito maravilhosos que eu queria muito postar porque ela é muito inacreditável. Mas o primeiro motivo é que acho perigoso, a gente não sabe quem são as pessoas”, declarou Tatá Werneck na reportagem de Fábia Oliveira no METRÓPOLES.

Liberdade de escolha futura e discussão sobre legislação digital

Conforme detalhado pela cobertura de Fábia Oliveira no METRÓPOLES, a atriz enumerou três razões estratégicas para manter a filha longe das redes:

Risco e Segurança: Preocupação com o destino das fotos e vídeos compartilhados diante do desconhecimento sobre quem consome os conteúdos na rede.

Autonomia da Criança: Vontade de não antecipar uma fama não desejada, permitindo que Clara escolha livremente sua profissão no futuro.

Uso de Imagem por Engajamento: Menção ao debate legislativo sobre proteção infantil digital e ressalva pessoal sobre o uso da imagem de crianças para métricas de público.

Por que Tatá Werneck não posta mais fotos da filha Clara Maria?

Tatá Werneck explicou que evita postar fotos por considerar o ambiente virtual perigoso, por querer deixar a filha escolher se quer ter vida pública no futuro e por discordar da exposição infantil voltada a obter engajamento.

Quem é o pai da filha de Tatá Werneck?

Clara Maria é fruto do relacionamento entre Tatá Werneck e o ator Rafael Vitti.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet