Estado teve aumento de 7,98% no ano passado

Dados são do Mapa da Segurança Pública deste ano, com base em informações de 2025 — Foto: Reprodução

O Acre apresentou um cenário diferente da tendência nacional nos indicadores de violência em 2025. Enquanto o Brasil registrou queda no número de vítimas de tentativa de homicídio, o estado teve aumento nesse tipo de crime e ficou entre as unidades da federação com maior crescimento proporcional no período.

Os dados são do Mapa da Segurança Pública deste ano, que tem como base as informações do ano passado e é elaborado com dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), a partir dos registros enviados pelos estados e pelo Distrito Federal.

Segundo o levantamento, o país passou de 37.359 vítimas de tentativa de homicídio em 2024 para 34.199 em 2025, uma redução de 8,46%. Na Região Norte, a queda foi de 9,22%, mas o Acre seguiu na direção contrária: os registros aumentaram de 263 para 284 vítimas, crescimento de 7,98%.

Com esse resultado, o estado ficou entre os cinco com maior aumento percentual de tentativas de homicídio no Brasil, atrás apenas de Amazonas (+33,75%), Rio Grande do Norte (+13,51%) e Maranhão (+13,48%). O Tocantins também registrou crescimento, com alta de 4,52%.

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Acre foi exceção em uma região que teve redução

O avanço das tentativas de homicídio no Acre contrasta com o comportamento da maior parte do país. Das cinco regiões brasileiras, quatro apresentaram redução no indicador.

A maior queda ocorreu no:

Centro-Oeste: -15,44%;

Sul: -14,59%;

Sudeste: -11,12%;

Norte: -9,22%.

O Nordeste foi a única região que não apresentou redução, registrando uma variação positiva de apenas 0,05%.

Estado teve a segunda maior taxa da Região Norte

Além do aumento no número absoluto de vítimas, o Acre também apresentou uma das maiores taxas de tentativas de homicídio da região.

Em 2025, foram registrados 284 casos, com uma taxa de 32,11 vítimas por 100 mil habitantes.

Na Região Norte, o Acre ficou atrás apenas de Rondônia:

Rondônia: 38,41 por 100 mil habitantes;

Acre: 32,11;

Roraima: 31,40;

Amapá: 30,75;

Tocantins: 27,66;

Amazonas: 14,86;

Pará: 14,26.

Homicídios consumados tiveram leve aumento

No indicador de homicídios dolosos consumados, o cenário foi diferente. O Acre registrou uma variação praticamente estável em 2025, passando de 157 casos em 2024 para 158 em 2025, aumento de 0,64%.

A taxa também apresentou pouca alteração:

2024: 17,83 homicídios por 100 mil habitantes;

2025: 17,87 por 100 mil habitantes.

Mesmo com a pequena alta, o estado ficou abaixo da média da Região Norte, que registrou taxa de 18,57 homicídios por 100 mil habitantes em 2025.

Brasil registrou redução nos homicídios

No cenário nacional, os homicídios dolosos também apresentaram queda. O Brasil passou de 35.138 registros em 2024 para 31.448 em 2025, uma redução de 10,50%.

A Região Norte acompanhou essa tendência, passando de 4.001 para 3.492 casos, queda de 12,72%.

O levantamento nacional aponta que as tentativas de homicídio somaram 34.199 vítimas em 2025, uma média de aproximadamente 94 vítimas por dia no país.

O perfil das vítimas revela forte predominância masculina: 82,81% eram homens.