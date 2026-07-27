O Rio Iaco voltou a apresentar redução em seu nível após a elevação registrada nos últimos dias em decorrência das chuvas que atingiram a região. De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil Municipal, nesta segunda-feira (27), o manancial marcou 1 metro e 82 centímetros em Sena Madureira.
Nos últimos dias, o rio chegou a atingir a marca de 2 metros e 08 centímetros, demonstrando uma recuperação temporária após um longo período de estiagem. Na semana passada, entretanto, o nível era ainda menor, registrando apenas 1 metro e 44 centímetros.
A oscilação no volume de água tem sido acompanhada de perto pela Defesa Civil, que mantém o monitoramento diário do rio para avaliar possíveis impactos às comunidades ribeirinhas e ao abastecimento local.
Mesmo com a recente elevação, o nível atual permanece abaixo da média considerada normal para o período, refletindo os efeitos do verão amazônico e das mudanças climáticas que influenciam o comportamento dos rios da região.
A Defesa Civil reforçou que continuará acompanhando a situação do manancial e divulgando atualizações sempre que houver alterações significativas em seu nível.
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