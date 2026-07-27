27/07/2026
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Após subida provocada pelas chuvas, Rio Iaco volta a baixar em Sena

O nível atual permanece abaixo da média considerada normal para o período

Por Ricardo Amaral, ContilNet 27/07/2026 às 10:23
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Após subida provocada pelas chuvas, Rio Iaco volta a baixar em Sena
Nos últimos dias, o rio chegou a atingir a marca de 2 metros e 08 centímetros | Foto: ContilNet

O Rio Iaco voltou a apresentar redução em seu nível após a elevação registrada nos últimos dias em decorrência das chuvas que atingiram a região. De acordo com dados divulgados pela Defesa Civil Municipal, nesta segunda-feira (27), o manancial marcou 1 metro e 82 centímetros em Sena Madureira.

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Nos últimos dias, o rio chegou a atingir a marca de 2 metros e 08 centímetros, demonstrando uma recuperação temporária após um longo período de estiagem. Na semana passada, entretanto, o nível era ainda menor, registrando apenas 1 metro e 44 centímetros.

A oscilação no volume de água tem sido acompanhada de perto pela Defesa Civil, que mantém o monitoramento diário do rio para avaliar possíveis impactos às comunidades ribeirinhas e ao abastecimento local.

Mesmo com a recente elevação, o nível atual permanece abaixo da média considerada normal para o período, refletindo os efeitos do verão amazônico e das mudanças climáticas que influenciam o comportamento dos rios da região.

A Defesa Civil reforçou que continuará acompanhando a situação do manancial e divulgando atualizações sempre que houver alterações significativas em seu nível.

 

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet

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