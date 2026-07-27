27/07/2026
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Prefeitura abre quase R$ 6 milhões em créditos para Transporte e Educação

Abertura de créditos suplementares que somam mais de R$ 5,9 milhões

Por Juan Vinícius, ContilNet 27/07/2026 às 10:11
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Prefeitura abre quase R$ 6 milhões em créditos para Transporte e Educação
Os recursos são para as ações desenvolvidas pelas duas secretarias | Foto: Reprodução

A Prefeitura de Rio Branco publicou, na edição desta segunda-feira (27) do Diário Oficial do Estado (DOE), a abertura de créditos suplementares que somam mais de R$ 5,9 milhões para reforçar ações da Secretaria Municipal de Educação (Seme) e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra).

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De acordo com o decreto, os recursos são para as ações desenvolvidas pelas duas secretarias e garantir a continuidade dos serviços prestados à população.

Para a Seme, foram destinados R$ 11,7 mil. Desse total, serão aplicados na manutenção do ensino fundamental e  na manutenção e no desenvolvimento do ensino integral.

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Já a Seinfra receberá R$ 5.949.229,32, valor que será destinado ao subsídio do transporte público urbano, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans).

 

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