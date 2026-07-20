O policial militar Esrael Gomes da Silva, conhecido como Cabo Gomes e lotado no 6º Batalhão da Polícia Militar, em Cruzeiro do Sul, ficou ferido após sofrer um acidente de motocicleta na noite deste domingo (19), na Rua João Pessoa, no bairro Valdemar Maciel, em Rio Branco.

De acordo com informações repassadas por um amigo da vítima, o militar está na capital acreana participando do Curso de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (GIRO), promovido pela Polícia Militar do Acre (PMAC). No momento do acidente, ele seguia para buscar uma roupa em uma costureira quando a motocicleta passou por um buraco existente na via.

Com o forte impacto, Esrael perdeu o controle da direção, caiu na pista e sofreu diversos ferimentos. Pessoas que presenciaram o acidente, entre elas um enfermeiro, prestaram os primeiros atendimentos até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Após receber os primeiros socorros, o policial foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo a equipe de atendimento, ele sofreu uma fratura fechada no tornozelo direito, além de escoriações em várias partes do corpo.

Apesar das lesões, o estado de saúde do militar é considerado estável. Em decorrência do acidente, ele deverá interromper a participação no Curso GIRO, que vinha realizando durante sua permanência em Rio Branco.