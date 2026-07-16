Uma carreta carregada de barro tombou na tarde desta quinta-feira (16) na rotatória da Avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, nas proximidades da Arena da Floresta, em Rio Branco. O acidente chamou a atenção de motoristas que passavam pelo local e causou lentidão no trânsito.

Segundo relato do condutor, o veículo apresentou uma pane mecânica durante o trajeto. Sem conseguir manter o controle da direção, ele acabou tombando a carreta ao contornar a rotatória.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista não sofreu ferimentos. O tombamento resultou apenas em danos materiais no veículo e no carregamento de barro.

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) foram acionados para organizar o tráfego e registrar a ocorrência, evitando novos acidentes enquanto o veículo permanecia sobre a pista.

Uma empresa responsável pelo transporte enviou um guincho ao local para realizar o destombamento da carreta e remover o veículo da via.

As causas do acidente serão analisadas pelas autoridades competentes.

VÍDEO: