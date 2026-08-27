Carro apaga em ponte e deixa motorista nervosa na fronteira

Carro apagou no meio de ponte na fronteira/Foto: Reprodução

Uma situação inusitada registrada na região de fronteira entre o Acre e a Bolívia viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (27). Uma motorista ficou nervosa após o carro apagar no meio de uma ponte e uma equipe policial se aproximar do local.

As imagens mostram o veículo parado sobre a passagem estreita, enquanto outros condutores aguardam a liberação da via. A mulher desce do automóvel e tenta entender o que havia ocorrido.

Segundo a publicação, o nervosismo aumentou quando ela percebeu a presença dos policiais. Apesar do susto e da interrupção momentânea do trânsito, não há informações sobre feridos ou danos ao veículo.

O vídeo foi compartilhado pelo criador de conteúdo David Romão, que costuma publicar situações do cotidiano na fronteira. A cena rapidamente recebeu milhares de visualizações e comentários.

Entre as reações, internautas demonstraram solidariedade à motorista e criticaram as buzinas dos condutores que aguardavam atrás do carro, destacando que falhas mecânicas podem acontecer com qualquer pessoa.