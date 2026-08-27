27/08/2026
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Jovem de comunidade rural se destaca como atirador no Exército

Paulo sonha em seguir carreira militar

Por José Halif, ContilNetAtualizado
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Jovem de comunidade rural se destaca como atirador no Exército
Jovem se destacou durante formação militar/Foto: Reprodução

O jovem Paulo Silva, de 18 anos, morador da comunidade rural Luzeiro, em Rodrigues Alves, tem se destacado durante sua formação no Exército Brasileiro, em Cruzeiro do Sul. O desempenho do jovem chamou atenção especialmente nas atividades de tiro, área em que apresentou bons resultados durante o período de instrução.

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Segundo Paulo, a adaptação ao curso tem sido marcada principalmente pela necessidade de atenção, concentração e dedicação às atividades. Ele conta que o interesse pela carreira militar não surgiu por acaso: desde criança tinha o sonho de servir ao Exército e decidiu seguir esse caminho inspirado também pelo irmão, que já havia passado pela instituição.

O jovem afirma que pretende permanecer no Exército e construir sua trajetória profissional dentro da instituição. “Sempre o meu sonho desde criança é servir o Exército”, contou Paulo, destacando que vê a carreira militar como uma oportunidade para melhorar de vida.

A mãe, Maria Minervina Firmino Rodrigues, também moradora da comunidade Luzeiro, acompanha a trajetória do filho com orgulho. Para ela, o fato de Paulo ter saído de uma comunidade rural para ingressar no Exército representa uma conquista para toda a família e pode servir de incentivo para outros jovens da região.

Segundo Maria, o destaque do filho nas atividades de tiro foi uma surpresa para a família, já que ele não havia demonstrado anteriormente que possuía essa habilidade. “Eu ainda não tinha ideia. Descobriu aqui”, relatou a mãe ao falar sobre o desempenho do jovem.

Para a família, a experiência também representa uma oportunidade de desenvolvimento por meio da disciplina, dedicação e formação oferecidas pelo serviço militar. A trajetória de Paulo, que saiu de uma comunidade rural de Rodrigues Alves, reforça a presença de jovens do interior entre os que buscam no Exército uma oportunidade de formação e carreira.

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