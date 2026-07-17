20/07/2026
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Cinco apostas do Acre acertam quadra da Mega-Sena e levam R$ 6,7 mil

Bilhetes premiados foram registrados em Rio Branco e Sena Madureira

Por Dry Alves, ContilNet 16/07/2026 às 19:31
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Cinco apostas do Acre acertam quadra da Mega-Sena e levam R$ 6,7 mil
Cinco apostas do Acre acertaram a quadra/Foto: Reprodução

Cinco apostas feitas no Acre acertaram quatro dezenas no concurso 3032 da Mega-Sena. Juntos, os bilhetes premiados receberão R$ 6.762,10, conforme o detalhamento divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Quatro apostas vencedoras foram registradas em Rio Branco. O maior prêmio do estado, no valor de R$ 4.057,26, saiu para um jogo físico realizado por meio do Internet Banking Caixa. O apostador marcou oito números e conseguiu seis combinações premiadas na quadra.

Outros três bilhetes da capital acreana acertaram quatro dezenas e receberão R$ 676,21 cada. Dois jogos foram realizados pelos canais eletrônicos da Caixa, enquanto o terceiro foi registrado presencialmente na Lotérica Mina da Sorte.

A quinta aposta premiada foi feita em Sena Madureira, por meio dos canais eletrônicos. O jogador realizou uma aposta simples, com seis números, e também receberá R$ 676,21.

Os prêmios das loterias podem ser retirados em qualquer unidade lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores superiores ao limite permitido nas lotéricas são pagos exclusivamente nas agências do banco, mediante apresentação de documento de identificação e do comprovante da aposta.

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