Festival será realizado no Complexo Esportivo. — Foto: Assessoria

Faltando menos de três semanas para o início do 9º Festival da Farinha, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul intensificou os preparativos para um dos maiores eventos culturais e econômicos do Vale do Juruá. Na manhã desta quinta-feira (6), o prefeito Zequinha Lima, acompanhado por secretários municipais e equipes da administração, realizou uma vistoria técnica no Complexo Esportivo, onde já começaram os trabalhos de montagem da estrutura que receberá o público entre os dias 26 e 29 de agosto.

Pelo segundo ano consecutivo, o festival será realizado no Complexo Esportivo. Segundo o prefeito, a escolha foi mantida após a avaliação positiva da edição anterior e, neste ano, a estrutura será ampliada para oferecer mais conforto aos visitantes e melhores condições de trabalho aos expositores.

“Estamos há menos de três semanas do Festival da Farinha, uma das maiores festas populares da nossa cidade. A experiência do ano passado foi muito positiva e, agora, estamos trabalhando para fazer um evento ainda melhor, corrigindo o que for necessário e ampliando a estrutura para receber bem a população e os visitantes”, afirmou Zequinha Lima.

Além de celebrar a cultura regional, o prefeito destacou que o festival tem impacto direto na economia local. A expectativa é reunir cerca de 50 agricultores familiares e mais de 150 microempreendedores, que terão a oportunidade de comercializar seus produtos durante os quatro dias de programação.

“O Festival da Farinha movimenta a economia, atrai turistas, empresas e investidores. É uma oportunidade para fortalecer a agricultura familiar e gerar renda para quem produz farinha e derivados da mandioca”, ressaltou.

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Outro ponto destacado pelo gestor foi que toda a montagem da estrutura está sendo realizada pelos próprios servidores municipais.

“Nossa equipe é muito competente. Todo esse trabalho está sendo executado pelos servidores da Prefeitura, sem contratação de empresa terceirizada. É o compromisso deles que faz esse evento acontecer com qualidade”, disse.

A programação deste ano contará com atrações nacionais. A cantora Mari Fernandes será responsável pela abertura dos shows, no dia 26 de agosto, enquanto Klessinha encerra a programação musical no dia 29, além de apresentações culturais e artistas locais ao longo dos quatro dias.

O secretário municipal de Agricultura, Nildson Moura, destacou que o festival também será uma vitrine para apresentar a evolução da cadeia produtiva da mandioca, principal atividade agrícola da região.

“Vamos mostrar desde a casa de farinha tradicional até modelos automatizados e móveis, demonstrando como a tecnologia pode aumentar a produtividade e melhorar a renda do produtor, sem perder a qualidade da farinha de Cruzeiro do Sul”, explicou.

Segundo ele, a edição de 2026 também servirá para apresentar avanços da Rota da Mandioca, projeto desenvolvido em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional para fortalecer ainda mais a produção na região do Juruá.

Considerado um dos eventos mais aguardados do calendário cultural acreano, o Festival da Farinha reúne gastronomia, agricultura familiar, empreendedorismo, cultura e grandes shows, consolidando-se como um dos principais impulsionadores da economia de Cruzeiro do Sul.

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