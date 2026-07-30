30/07/2026
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Em agenda com empresários, Alan debate segurança no comércio de Rio Branco

dson apresentou ao senador as principais demandas dos comerciantes da região central da capital

Por Redação ContilNet
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Em agenda com empresários, Alan debate segurança no comércio de Rio Branco
urante o encontro, Edson apresentou ao senador as principais demandas dos comerciantes da região central. — Foto: Ascom

Dando continuidade à agenda de diálogo com diferentes segmentos da sociedade, o senador Alan Rick (Republicanos-AC), candidato ao Governo do Acre, reuniu-se nesta quinta-feira (30) com o empresário Edson Oliveira, fundador e diretor do Grupo J. Cruz, em uma das unidades da Hoje Cosmetics, no Centro de Rio Branco.

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Durante o encontro, Edson apresentou ao senador as principais demandas dos comerciantes da região central da capital. Entre elas, destacou a necessidade de reforçar a segurança pública para garantir mais tranquilidade aos lojistas, trabalhadores e consumidores.

“Quem empreende no Centro quer continuar gerando empregos, atendendo bem seus clientes e contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Mas é fundamental que tenhamos mais segurança para quem trabalha e para quem frequenta o comércio. Essa é uma necessidade de todos nós”, afirmou o empresário.

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Na ocasião, Alan Rick prestou contas do mandato no Senado Federal, apresentando ações e recursos destinados ao fortalecimento da economia acreana e reafirmando sua atenção às pautas do comércio, um dos setores que mais gera empregos e renda no estado.

“Ouvir quem empreende e gera empregos é essencial para construirmos soluções que fortaleçam o comércio. Esse setor movimenta a nossa economia e pode continuar crescendo com mais segurança, incentivo e um ambiente favorável para quem trabalha e investe no Acre”, afirmou o senador.

Após a conversa, Alan percorreu a loja, cumprimentou os colaboradores da Hoje Cosmetics, conversou com clientes e aproveitou a visita para fazer compras para ele e sua esposa.

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