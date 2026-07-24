Empresária de Rio Branco transforma velas artesanais em negócio

Tauane Vilchez encontrou no artesanato uma forma de levar aconchego às pessoas

Tabalho é feito de forma artesanal, desde a escolha das essências até o acabamento de cada vela. — Foto: Cedida

Em um mercado cada vez mais marcado pela produção em larga escala, a empresária Tauane Vilchez decidiu seguir um caminho diferente: apostar no trabalho artesanal. Em Rio Branco, ela transformou a produção manual de velas aromáticas em um negócio que une criatividade, cuidado e atenção aos detalhes, fazendo de cada peça uma criação única.

A ideia nasceu de um sonho antigo de construir algo que tivesse sua identidade. Antes de iniciar a produção, Tauane dedicou meses a pesquisas, estudos e testes de fórmulas, buscando compreender cada etapa do processo e aperfeiçoar as técnicas até chegar ao resultado que idealizava.

O trabalho é feito de forma artesanal, desde a escolha das essências até o acabamento de cada vela. Segundo a empreendedora, cada etapa é realizada com cuidado para garantir que o produto final carregue mais do que aroma: transmita acolhimento e proporcione experiências.

“Passei horas estudando, pesquisando, testando fórmulas, escolhendo essências e aprendendo com cada erro e cada acerto. Houve momentos em que pensei que seria difícil, mas a vontade de ver esse sonho acontecer sempre falou mais alto”, conta.

Mais do que fabricar velas, Tauane afirma que seu propósito sempre foi criar produtos capazes de fazer parte de momentos especiais, seja em uma comemoração, em um presente ou em um momento de autocuidado.

Para ela, o trabalho manual também representa um diferencial em um cenário de produção industrial. Cada peça recebe atenção individual, o que torna cada criação exclusiva e reforça a proposta de valorizar o feito à mão.

“Cada vela que produzo carrega um pouco da minha história, da minha dedicação e do cuidado que tenho com cada detalhe. Nada é feito apenas para vender; tudo é pensado para fazer parte de momentos importantes na vida de alguém”, destaca.

Ao olhar para a trajetória construída até aqui, a empresária considera que o empreendimento simboliza a realização de um sonho e a confirmação de que persistência e dedicação podem transformar uma ideia em realidade.

“Hoje, mais do que um negócio, esse trabalho é um pedaço de quem eu sou. É a prova de que, quando fazemos as coisas com carinho e propósito, conseguimos levar um pouco de luz, aconchego e afeto para a vida das pessoas”, conclui.

Cultura na Praça

A empresária estará entre os participantes do evento “Cultura na Praça”, que será realizado no próximo domingo (26), na Praça Povos da Floresta, em frente à Casa Natal, das 16h às 21h.

Durante a programação, o público poderá conhecer de perto os produtos artesanais feitos pela marca, como velas aromáticas, lembrancinhas, kits de presentes, buquês de flores em velas e opções especiais com vela de massagem, vinho e óleo de massagem.

A iniciativa reúne empreendedores e produtores locais com o objetivo de valorizar a cultura e os trabalhos feitos à mão em Rio Branco. Tauane convida o público a prestigiar o evento e conhecer peças produzidas com cuidado, criatividade e significado. “Espero que todos participem e nos conheçam”.

Para contato, acesse o Instagram da Aura Essência: @aura__essenciaa