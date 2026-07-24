Descoberta ocorreu no momento em que a família recolhia mandiocas destinadas à fabricação de farinha

Macaxeira pesava quase 15 kg. — Foto: Cedida

Uma mandioca de tamanho impressionante se tornou assunto entre os moradores da comunidade Mariomba, localizada às margens do rio Iaco, em Sena Madureira. Durante os trabalhos de colheita no roçado da família, o agricultor José Martins e seu filho, Jeferson, retiraram da terra uma raiz que pesava 14,3 quilos.

A descoberta ocorreu no momento em que a família recolhia mandiocas destinadas à fabricação de farinha, atividade que representa uma das principais fontes de renda da comunidade. O peso da raiz chamou a atenção e foi confirmado após a pesagem, surpreendendo até mesmo produtores mais experientes da região.

Segundo Jeferson, o que tornou o caso ainda mais curioso foi a espécie da mandioca. Ele explicou que exemplares gigantes costumam ser encontrados com maior frequência entre as variedades de coloração amarela, mas a raiz encontrada pela família era branca.

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“Foi uma grande surpresa para todos nós. Já vimos mandiocas grandes, mas uma branca com esse peso é algo bastante incomum”, comentou.

Conhecida pela tradição no cultivo da mandioca e pela produção artesanal de farinha, a comunidade Mariomba segue se destacando pela força da agricultura familiar. O episódio evidencia a riqueza do solo às margens do rio Iaco e reforça a importância dos pequenos produtores para a economia e a cultura de Sena Madureira