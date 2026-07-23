Grupo com mais de 15 bailarinas representará o estado no Festival de Dança de Joinville

Festival de Dança de Joinville reúne milhares de bailarinos anualmente. — Foto: Reprodução

O talento acreano ganha espaço em um dos palcos mais importantes da dança mundial. A Escola de Dança Adorai embarca nesta quinta-feira (23) para Joinville, em Santa Catarina, onde representará o Acre no Festival de Dança de Joinville, considerado o maior festival de dança do mundo.

A delegação é formada por mais de 15 bailarinas, que levarão ao público o resultado de meses de preparação, ensaios e dedicação.

A participação no evento marca um momento especial para a escola, que terá a oportunidade de apresentar seu trabalho ao lado de grupos de diversas regiões do Brasil e de outros países.

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O Festival de Dança de Joinville reúne milhares de bailarinos anualmente e é reconhecido como uma das principais vitrines para novos talentos e companhias de dança.

Para as integrantes da delegação, a viagem representa a realização de um sonho construído com disciplina, esforço e amor pela arte. Além da experiência nos palcos, a participação permite o intercâmbio com profissionais renomados e o contato com diferentes estilos e técnicas da dança.