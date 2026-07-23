Arrecadação será destinada às despesas que a família terá após a alta hospitalar/Foto: reprodução

Uma feijoada beneficente será realizada no dia 1º de agosto para ajudar o acreano Eduardo Amaral, que sofreu um grave acidente durante uma viagem de férias em Itajaí, Santa Catarina. A arrecadação será destinada às despesas que a família terá após a alta hospitalar.

O acidente aconteceu no dia 15 de março. Enquanto tomava banho de mar, Eduardo foi arremessado por uma onda contra a areia, sofrendo uma lesão na vértebra C4 da coluna cervical. Com o impacto, ele perdeu os movimentos do corpo.

Eduardo foi encaminhado ao Hospital Marieta Konder Bornhausen, onde passou por uma cirurgia para a colocação de pinos na coluna. Ele permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por cerca de quatro meses e, há uma semana, foi transferido para a enfermaria.

Durante o tratamento, ele precisou realizar uma traqueostomia e continua respirando com o auxílio de aparelhos. Segundo a família, Eduardo ainda não recuperou os movimentos e segue em tratamento com antibióticos até o dia 14 de agosto.

Após esse período, caso o quadro clínico evolua conforme o esperado, ele deverá receber alta hospitalar.

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De acordo com os familiares, será necessária uma estrutura especial para recebê-lo, já que ele ainda não tem condições de retornar para casa. Além disso, a família precisou alugar um imóvel em Santa Catarina para acompanhar o tratamento.

A feijoada será vendida por R$ 40,00 e funcionará apenas no sistema de retirada. A entrega será realizada no dia 1º de agosto, na Rua Geraldo Mesquita, nº 241, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

As encomendas podem ser realizadas pelo telefone 68992024892.