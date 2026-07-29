Estado abre inscrições para processo seletivo de estágio no Acre

As inscrições seguem abertas até às 12h (horário de Brasília) do dia 6 de agosto

Para participar, os estudantes devem acessar a plataforma do CIEE | Foto: Reprodução

Acadêmicos de cursos superiores interessados em adquirir experiência profissional no setor público ainda podem se inscrever no processo seletivo de estágio promovido pelo Governo do Acre. A seleção é coordenada pela Secretaria de Estado de Administração (Sead), em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), e visa a formação de cadastro reserva.

As inscrições seguem abertas até às 12h (horário de Brasília) do dia 6 de agosto e são destinadas a estudantes que poderão atuar em órgãos estaduais localizados em Rio Branco.

O certame contempla alunos dos cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Fisioterapia, Gestão de Pessoas, História, Jornalismo, Medicina Veterinária, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Recursos Humanos, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Redes de Computadores.

Após o encerramento das inscrições, a classificação provisória dos candidatos será divulgada no dia 18 de agosto. Os participantes que desejarem apresentar recursos terão o dia 19 de agosto para realizar o procedimento. Já a lista definitiva dos classificados será publicada em 27 de agosto.

Para participar, os estudantes devem acessar a plataforma do CIEE, onde estão disponíveis o edital completo, os critérios exigidos para a seleção e o formulário de inscrição.

A expectativa é que o processo seletivo contribua para a formação dos universitários, proporcionando vivência prática e aproximando os estudantes da rotina da administração pública estadual.